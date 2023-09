Google Chrome: come disattivare la funzione Argomenti degli Annunci

Google modifica le impostazioni del proprio browser con una novità considerata shock da molti utenti. Nello specifico, Chrome mostrerà gli annunci pubblicitari in base alla cronologia di navigazione del browser. L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore nel blog dell’azienda di Mountain View. Quello che per Google sembra essere un miglioramento per la privacy, poiché elimina il tracciamento del comportamento degli utenti su internet da parte dei cookie di terze parti, non è visto di buon occhio da alcuni, poiché rende Chrome l’unico canale di tracciamento dei dati. Tuttavia, questa funzione, chiamata Argomenti degli annunci, è facoltativa e può essere disattivata manualmente dalle impostazioni del browser.

Come disattivare la funzione Argomenti degli Annunci su Chrome

Come spiegato dalla stessa Google, questa novità è stata attivata a partire dalla versione Chrome 115. L’API Topics (API degli Argomenti) permette al browser di condividere le informazioni sugli interessi degli utenti con terze parti, preservando la privacy, poiché non tiene traccia dei siti visitati. Inoltre, a differenza dei cookie, le informazioni di Google Chrome vengono condivise con gli inserzionisti, senza rivelare altro sull’utente e sulla sua attività online. L’azienda di Mountain View ha comunque lasciato gli utenti liberi di scegliere se mantenere o disattivare questa funzione. Basterà infatti recarsi sulle impostazioni di Chrome, cliccare su Privacy e Sicurezza (nella colonna di sinistra) e poi su Privacy per gli annunci. In seguito, bisognerà cliccare poi su Argomenti degli annunci. Infine, nella nuova scheda che si aprirà, si dovrà soltanto disattivare l’interruttore accanto la voce omonima.

Questa funzione di Google Chrome sta sollevando molti dubbi tra gli addetti ai lavori e non solo. Anche se al momento è facoltativa, nel prossimo futuro potrebbe diventare obbligatoria. Gli utenti si abitueranno alla nuova modalità di tracciamento di Chrome per l’invio di annunci personalizzati o preferiranno i cookie di terze parti?