Google Chrome bloccherà i download HTTP non sicuri

Per impostazione predefinita, è ormai da più di un anno che Google Chrome consente di sfruttare connessioni HTTPS. Ben presto, però, stando a quanto recentemente emerso, la funzionalità verrà estesa anche ai download, per l'esattezza a partire alla realse 111 del browser.

Google Chrome: dalla versione 111 i download HTTP non sicuri saranno bloccati

Andando più nello specifico, da fine giugno 2021 è disponibile in Chrome l’opzione “HTTPS only” che permette di utilizzare sempre connessioni sicure. Quando il sito non supporta le connessioni HTTPS viene mostrato un avviso di pericolo e l’utente può scegliere se proseguire o meno con l’apertura. I siti in questione vengono altresì etichettati come non sicuri nella barra degli indirizzi.

Chrome provvede inoltre a bloccare i download non HTTPS dai siti HTTPS, opzione che verrà per l'appunto migliorata a partire dalla versione 111 del browser, attivata quando l’utente sceglie l’impostazione “Usa sempre connessioni sicure“.

Ovviamente, qualora lo si desideri sarà sempre e comunque possibile aggirare il blocco per i download. Inizialmente la feature dovrebbe venire proposta sotto forma di flag per il browser, per poi diventare un’opzione a tutti gli effetti e parte integrante delle funzioni relative alle connessioni sicure.

Da tenere presente che la novità in questione è utilissima per prevenire l’azione di eventuali malintenzionati e problemi di sicurezza vari, ma ciò non toglie che per preservare al meglio il dispositivo in uso occorre rivolgersi a un buon software antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che tra l'altro in questo periodo viene proposto con un forte sconto sul costo dell'abbonamento.

