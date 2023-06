Google Chrome: aggiunte nuove funzioni IA su iOS

Oltre ad essere stato reso disponibile un update per Google Chrome mirante a risolvere i problemi di conflitto con Malwarebytes su Windows 11, Google ha da poco rilasciato una nuova versione dell’app del suo browser per iOS che va ad integrare quattro nuove funzioni basate sull’AI e pensate per migliorare nettamente l’esperienza di navigazione, grazie all'integrazione diretta delle funzioni di Maps, Calendario, Traduttore e Lens.

Google Chrome: quattro nuove funzioni basate sull'AI

Per quel che concerne Google Maps, adesso non deve più essere aperto per accedere alla mappa. Con l'aggiornamento, infatti, l'intelligenza artificiale permette di premere su un indirizzo per aprire una mini schermata di Google Maps direttamente dal browser.

In merito a Google Calendario, anche in tal caso è possibile utilizzare l'applicazione direttamente dal browser, tenendo premuto su una data per generare il relativo evento. In seguito, è lo stesso Chrome a compilare i campi relativi a titolo, orario, informazioni e posizione.

Per Google Traduttore, invece, l'integrazione consente di fruire del servizio senza dover andare ad aprire direttamente l'app. Per tradurre un testo basta infatti selezionarlo e scegliere la voce Google Traduttore, il che permette quindi di evitare fastidiose interruzioni in fase di navigazione.

Lo stesso discorso vale pure per Google Lens, il quale è stato integrato direttamente nella barra di ricerca, dove adesso compare l'icona del servizio che può essere utilizzato rapidamente e senza bisogno di uscire dal browser.

Si tratta quindi di una ricca serie di buone nuove che di certo sapranno fare ben felici i più assidui utilizzatori del celeberrimo browser di "big G" e dei servizi di casa Google in generale.