Google Chat si aggiorna con nuovo logo e funzionalità

Google ha annunciato alcune interessanti novità per la sua app di messaggistica Google Chat. La prima riguarda un nuovo logo, con un mix di colori che ricordano le app di Google Workspace (ovvero Keep, Task e Voice). La predominanza del verde può invece essere vista come un omaggio a Google Hangouts. Inoltre, lo stile del logo si richiamerà a quello di Google Meet. Come riportato sul blog ufficiale di Google: “La nuova icona ha un aspetto coerente con altri popolari prodotti Workspace e riflette il ruolo centrale della messaggistica aziendale e della collaborazione in Workspace”. Il logo rinnovato di Google Chat verrà implementato a partire dalle prossime settimane e sarà visibile nell’angolo in alto a sinistra del sito web e dell’app mobile.

Google Chat: Big G introduce le scorciatoie, una nuova home e le menzioni

Il logo rinnovato non è l’unica novità in arrivo su Google Chat. Come annunciato nel corso del Cloud Next 2023 dello scorso agosto, anche il pannello di navigazione laterale dell’app verrà rinnovato e con un nuovo design che mostrerà i messaggi diretti e la sezione Spaces (che può essere anche rimpicciolito). La più grande aggiunta sono però le “scorciatoie”, che permette di rimanere sempre aggiornato sui messaggi ricevuti e inviati. La scheda Home potrà adesso aiutare gli utenti a recuperare rapidamente tutte le nuove attività (in qualsiasi conversazione) in un’unica posizione. Inoltre, sarà possibile restringere la visualizzazione filtrando i messaggi non letti. Infine, le menzioni daranno maggiore visibilità ai messaggi indirizzati specificatamente all’utente. Quest’ultimo sarà infatti in grado di visualizzare i messaggi in cui è stato menzionato in un’unica schermata.

Google ha già iniziato il roll-out delle nuove funzioni su Google Chat, ma un’implementazione graduale. Come anticipato, queste novità dovrebbero essere disponibili a livello globale entro nelle prossime settimane e saranno dedicate a tutti i clienti e gli utenti di Google Workspace con account Google personale.