Google Bard: il chatbot risponde ora a domande su video YouTube

Dopo una presentazione poco brillante, nel tempo Google Bard è riuscito a riscattarsi, grazie anche all’introduzione di nuove pratiche funzioni. L’ultimo aggiornamento, in ordine di tempo, riguarderebbe YouTube. Il chatbot AI di Google adesso è infatti in grado di analizzare singoli video e trovare informazioni specifiche (ingredienti di una ricetta o istruzioni). Il tutto senza nemmeno dover avviare il video in questione. Come riportato sulla pagina degli aggiornamenti di Google Bard: “Stiamo muovendo i primi passi verso la capacità di Bard di comprendere i video di YouTube. Se ad esempio cerchi video su come fare la torta all'olio d'oliva, ora puoi anche chiedere quante uova richiede la ricetta del primo video. Abbiamo sentito che desideri un coinvolgimento più profondo con i video di YouTube. Stiamo quindi espandendo l'estensione YouTube per comprendere alcuni contenuti video in modo che tu possa avere una conversazione più approfondita con Bard al riguardo”.

Google Bard: aggiornamenti AI per YouTube e non solo

L’estensione legata alla celebre piattaforma di video in streaming era già stata lanciata lo scorso settembre, ma ora è stata decisamente migliorata. Prima di questo recente aggiornamento, l'estensione YouTube per Bard poteva essere utilizzata solo per trovare video (come, ad esempio, video divertenti o di musica, ecc.). Come anticipato, adesso invece gli utenti possono effettuare domande specifiche sul loro contenuto. Ad esempio, se si sta guardando un video a tema viaggio, è possibile chiedere a Google Bard dove si trova il luogo del video. In pochi secondi, il chatbot sarà in grado di fornire la risposta corretta. Il nuovo annuncio arriva a due settimane da un altro aggiornamento che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale su YouTube per rispondere a domande sui video o riassumere i commenti. Quest’ultimo sfrutta l’AI per organizzare gli argomenti di discussione nelle sezioni dei commenti e offrire agli utenti una panoramica di ciò che le persone hanno scritto.

Infine, Google ha anche aggiunto altre nuove funzionalità a Bard dedicate agli studenti e non solo. Queste includono l'aggiunta di nuove spiegazioni passo passo per risolvere le equazioni matematiche, ma anche la possibilità di creare grafici da qualsiasi dato digitato dall'utente in un prompt oppure dalle tabelle che Bard stesso potrebbe creare durante una conversazione. Quale sarà il prossimo aggiornamento del chatbot di Google?