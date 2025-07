Google: annunciata la data di presentazione dell'intera gamma Pixel 10, giorno e orario dell'evento di lancio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il prossimo evento di lancio organizzato da Google si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno per gli appassionati di smartphone. L’appuntamento è fissato per il 20 agosto 2025 a New York, con una diretta mondiale su YouTube alle 19 ora italiana, pronta a svelare tutte le novità dell’ecosistema Pixel.

Una strategia, quella del colosso di Mountain View, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato globale, offrendo prodotti innovativi e integrati che possano finalmente colmare il gap con i principali concorrenti come Apple e Samsung.

Dettagli sul nuovo Pixel 10

Grande attenzione è rivolta alla nuova generazione di Pixel 10, la linea di smartphone che promette di alzare ulteriormente l’asticella in termini di tecnologia e design. Secondo le anticipazioni, il modello base sarà il primo della gamma a integrare una tripla fotocamera posteriore, segnando una svolta significativa rispetto alle precedenti edizioni e rispondendo così alle esigenze di una clientela sempre più attenta alle prestazioni fotografiche.

Questa scelta, frutto di un ascolto attivo dei feedback della community, permette a Google di allinearsi alle soluzioni premium già adottate dalla concorrenza, offrendo finalmente un’esperienza fotografica completa anche sulla versione standard.

La nuova gamma

La nuova linea sarà composta anche da Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, pensati per gli utenti più esigenti che cercano performance di alto livello, display generosi e funzionalità avanzate. Tuttavia, la vera novità potrebbe arrivare con il debutto del Pixel 10 Pro Fold, il pieghevole di Google.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, visto che questa caratteristica è stata a lungo richiesta dagli utenti e rappresenta una novità assoluta per la categoria dei dispositivi foldable. L’introduzione di questa tecnologia, assente nei modelli precedenti, potrebbe segnare un nuovo standard per l’intero settore, offrendo maggiore affidabilità e durata nel tempo.

Non solo smartphone

Ma l’evento non sarà incentrato solo sui telefoni. Tra le altre novità attese spiccherebbe il nuovo Pixel Watch 4, evoluzione dello smartwatch di casa Google. Il dispositivo dovrebbe presentare una batteria significativamente potenziata e un design rivisitato, studiato per ottimizzare l’autonomia, uno degli aspetti che aveva suscitato qualche perplessità nelle versioni precedenti.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un’esperienza d’uso più duratura e soddisfacente, confermando la volontà di Google di migliorare costantemente i propri prodotti sulla base delle reali esigenze degli utenti.

Anche gli auricolari

Non meno interessante sarà la presentazione dei nuovi Pixel Buds 2a, la versione più accessibile degli auricolari wireless di Google. Pensati per un pubblico giovane e dinamico, questi auricolari saranno disponibili in una vasta gamma di colorazioni, per rispondere ai gusti più diversi e permettere a chiunque di trovare la propria combinazione ideale.

Non si esclude, inoltre, che durante l’evento possano essere svelate novità anche per la versione Pro, segno di una strategia che punta a coprire tutte le fasce di mercato e a offrire un’esperienza audio sempre più immersiva e personalizzata.