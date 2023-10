Google annuncia le reazioni emoji in Gmail

Google ha recentemente annunciato una grande novità per tutti gli utenti che utilizzano il suo client-email. L’azienda di Mountain View ha infatti deciso di integrare le reazioni in Gmail, per rispondere in modo più veloce ai messaggi. La nuova funzionalità sarà attiva sia sull’app per Android e iOS, sia nella versione desktop del client di posta elettronica. Come riportato sul blog ufficiale di Google: “A partire da questo mese, coloro che possiedono un account Gmail personale vedranno apparire l'icona di una faccina sorridente sotto i loro messaggi su dispositivi mobili e desktop”.

Come funzionano le reazioni emoji in Gmail

L’arrivo delle reazioni emoji in Gmail cambierà per sempre il modo di utilizzare il servizio di posta elettronica di Google. Per aggiungere una reazione, basterà semplicemente cliccare sul messaggio, selezionare l’emoji dal menu e inviarla. Se qualcuno ha risposto ad un’e-mail tramite emoji (ad esempio in un messaggio inviato a più persone), per inviare la stessa reazione è sufficiente toccare l’emoji già inviata. Nel caso si volesse annullare l’invio della reazione, si avranno a disposizione dai 5 ai 30 secondi di tempo, a seconda delle impostazioni di base dell'app. Proprio come avviene con i messaggi standard, bisognerà cliccare sul tasto “Annulla”, che si troverà in fondo al messaggio. È possibile modificare l’intervallo di tempo per annullare il messaggio direttamente dalle impostazioni di Gmail.

Come ricorda ancora Google, per una migliore esperienza, è necessario utilizzare la versione più recente dell’app Gmail su mobile (Android o iOS). Se si utilizza un altro client di posta elettronica e qualcuno risponde al messaggio con una reazione, questa verrà inviata come e-mail separata. Le reazioni emoji in Gmail dovrebbero arrivare a livello globale entro le prossime settimane e saranno disponibili soltanto per gli account standard. Ciò significa che gli account aziendali e scolastici di Gmail non potranno utilizzare le emoji per reagire ad un messaggio ricevuto.