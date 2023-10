Google annuncia Assistant With Bard, l’assistente vocale con AI

Google è un fiume in piena. Nel corso dell’evento Made By Google, l’azienda di Mountain View non ha presentato soltanto i nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro, ma ha annunciato grandi novità anche per quanto riguarda Google Bard, il suo chatbot dotato di intelligenza artificiale. Si tratta di Assistant with Bard, un nuovo tipo di assistente personale che mixa l’utilità Google Assistant con le potenzialità di Google Bard, in modo da migliorare la vita degli utenti. Come spiegato da Sissie Hsiao, Vice President e General Manager, Google Assistant e Bard, nel blog ufficiale dell’azienda: “questo assistente combina le capacità generative e di ragionamento di Bard con l'aiuto personalizzato di Assistant. È possibile interagire con esso tramite testo, voce o immagini e può anche aiutare gli utenti a eseguire attività al posto loro”.

Come funzionerà Assistant With Bard

Assistant With Bard verrà integrato in alcuni servizi di Google, come ad esempio Gmail, Drive o Documenti. Ad esempio, basterà chiedere di essere aggiornato sulle e-mail importanti della settimana o chiedere l’indirizzo di un evento per vederlo su Google Maps e così via. Il nuovo assistente migliorerà l’esperienza social degli utenti. Ad esempio, se l’utente ha scattato una foto da voler pubblicare su Facebook o Instagram, basterà aprire Bard e chiedere di scrivere un post social. Assistant With Bard analizzerà la foto, ne comprenderà il contesto ed effettuerà l’operazione richiesta in modo coerente.

Il nuovo assistente (potenziato) di Google promette di semplificare la vita degli utenti. Non sarà più come il vecchio assistente, capace soltanto di rispondere a richieste “semplici”, ma interagirà in modo sempre migliore, proprio grazie all’AI. Al momento l’azienda di Mountain View ha definito Assistant With Bard un “esperimento inziale”. Presto inizierà la fase di test. Se i feedback degli utenti che proveranno questa nuova funzione dovessero essere positivi, entro i prossimi mesi Google rilascerà il nuovo assistente in via ufficiale per dispositivi Android e iOS.