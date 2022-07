Google Analytics 4, come configurarlo per siti e app

Google Analytics 4 (altrimenti chiamato GA4) è una nuova proprietà, progettata da Google in sostituzione di Google Universal Analytics che da luglio 2023 non sarà più disponibile. Questo strumento ha come obiettivo principale quello di monitorare e misurare i risultati delle campagne di advertising, oltre al traffico di un sito web. Prima di poter utilizzare GA4, però, dovrai procedere con la configurazione: ecco una breve guida pratica.

Come configurare Google Analytics per siti web e app

Prima di tutto dovrai configurare un account Analytics (se non ne hai già uno): in Amministrazione, nella colonna Account fai clic su Crea account; inserisci un nome, poi configura le impostazioni di condivisione dati e fai clic su Avanti per aggiungere la prima proprietà all'account.

Se avevi già un profilo, vai in Amministrazione e nella colonna Proprietà clicca su Crea proprietà. Se invece ne hai creato uno nuovo, sarai già sulla pagina giusta. Inserisci un nome e seleziona il fuso orario e la valuta dei report. Poi fai clic su Avanti, seleziona la categoria del settore e le dimensioni dell'attività. Infine vai su Crea, accetta i termini di servizio di Analytics e l'emendamento sul trattamento dei dati.

Come aggiungere uno stream di dati

In Amministrazione, vai nella colonna Proprietà e fai clic su Stream di dati, poi su Aggiungi stream. Qui clicca su App per iOS, App per Android oppure Web, a seconda del dispositivo da configurare. Per iniziare a visualizzare di Google Analytics 4 ricordati di aggiungere il tag Analytics alle tue pagine web.

Se vuoi approfondire l'uso di Google Analytics 4, ti consigliamo il video videocorso “Google Analytics 4 for Beginners”. Come avrai intuito, le lezioni – 15 complessive – non sono disponibili in italiano, ma se mastichi l'inglese non sarà difficile da seguire. Grazie alla promozione attiva, puoi ottenere il corso in offerta al prezzo scontato di 16,99 euro: cliccando questo link accederai alla promozione e potrai studiare nel dettaglio quanto il corso ha da offrire.

