Google aggiunge più panoramiche AI ​​e "modalità AI" alla ricerca

L’integrazione dell’AI in Google Search continua ad accelerare. L'azienda ha annunciato mercoledì che inizierà a mostrare le panoramiche AI ​​per ancora più tipi di query. Inoltre, gli utenti di tutto il mondo, anche quelli che hanno effettuato il logout da Google, inizieranno a vederle. C'è anche uno strumento di ricerca AI ancora più ambizioso in arrivo su Google. Questo tool è chiamato AI Mode e include un chatbot incentrato sulla ricerca direttamente nell'esperienza Google principale. È, più o meno, la versione di Big G di Perplexity o ChatGPT Search. Per ora, AI Mode è solo un test: è disponibile solo per gli utenti che pagano Google One AI Premium e anche loro dovranno abilitarlo nella sezione Labs di Search.

L'idea alla base di AI Mode è che molte persone che cercano su Google preferirebbero in realtà che i loro risultati fossero generati principalmente dall’AI. Se si passa a AI Mode (è una scheda nella pagina di ricerca o nell'app Google, come Immagini o Notizie) e si inserisce una query, l’utente otterrà una risposta generata, basata sull’AI nell'indice di ricerca di Google, con alcuni link di supporto sparsi qua e là. L'esperienza utente sembra un po' come Gemini o qualsiasi altro chatbot. Tuttavia, si sta interagendo con un modello specifico di Ricerca. Ciò significa che è in grado di usare maggiormente i dati in tempo reale e di interagire direttamente con il web.

Google: ricerca basata sull’AI sempre più importante

AI Mode è solo l'ultimo segnale di quanto siano diventati importanti i contenuti generati dall'AI per la Ricerca. Come dichiarato da Robby Stein, vicepresidente del team di ricerca: "Quello che stiamo osservando dalle persone che usano le AI Overviews è che stanno portando su Google domande di tipo diverso. Si tratta di domande più complesse, che prima potevano essere un po' più difficili da fare". Big G sta portando il modello Gemini 2.0 a panoramiche AI ciò renderà Google più utile per domande su matematica, codifica e qualsiasi cosa richieda un ragionamento più sofisticato.

Man mano che Google si immerge sempre di più nella ricerca basata sull’intelligenza artificiale, sembra allontanarsi dal collegamento ai siti web e dal patto fondamentale che aveva stretto con Internet. Secondo Stein le cose non stanno così: "con le AI Overviews, le persone otterranno il contesto necessario e poi faranno clic sui link. E quando visiteranno i siti web, ci resteranno più a lungo. Probabilmente saranno utenti migliori per quei siti, perché arriveranno già con una certa conoscenza di base". Il manager di Big G aggiunge che spera che le AI Overviews e l’AI Mode attirino nuovi utenti per scoprire nuove cose.

Stein afferma infine che AI ​​Mode non è un cavallo di Troia per una revisione completa della ricerca. Gli utenti usano la piattaforma per troppe cose e non possono sostituirla con un chatbot. Tuttavia, è innegabile che gli sforzi di Google nell’AI stiano avvolgendo e trasformando rapidamente ogni aspetto di ciò che accade quando si effettua una ricerca.