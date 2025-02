Google aggiorna Imagen 3 e e Gemini in Gmail Q&A

Google ha lanciato un paio di aggiornamenti Gemini per gli utenti Workspace che migliorano Gmail Q&A (inserimento di risposte) e Imagen 3 (generazione di persone). Gmail Q&A è il modo in cui Google ha portato il pannello laterale Gemini del web desktop alle app mobili Android e iOS. Al momento del lancio, Gmail Q&A ha permesso agli utenti di porre domande sulle proprie e-mail, trovare dettagli specifici ed effettuare ricerche. Come riportato da Big G, quando attivato all'interno di un'e-mail, Q&A può "inserire rapidamente risposte o contenuti ricevuti dopo aver posto una domanda a Gemini direttamente in una bozza di e-mail". Ad esempio, aprendo un’e-mail, gli utenti possono chiedere a Gemini di suggerire una risposta, elencare i passaggi successivi oppure riassumerne il contenuto. Toccando il pulsante "Inserisci" (su iOS) o una freccia (Android), l’AI eseguirà la richiesta dell’utente. Tale novità è stata già distribuita a livello globale da Big G.

Google: aggiornamento di Imagen 3 arriverà nell’app Gemini a marzo

L’altra grande novità di Google riguarda l’aggiornamento di Imagen 3. Adesso Gemini può generare anche immagini di persone in modo realistico. Questa funzione sarà disponibile in Gemini Advanced nel pannello laterale di Gemini in Google Docs, Sheets, Drive, Slides e Gmail Help me create in Google Docs Help me visualize in Slides Help me create in Vids. L’azienda di Mountain View ha ricordato che questa novità non è ancora disponibile per l’app Gemini. Tuttavia, sembra che il suo arrivo non sia lontano. Infatti, dovrebbe essere disponibile entro il 1 marzo 2025. Tale funzionalità era già stata rilasciata su gemini.google.com nel 2024. Tuttavia, questa settimana l’azienda di Mountain View ha deciso di aggiornare Imagen 3 per offrire "dettagli e texture più ricchi". Inoltre, il modello AI di creazione delle immagini sarà anche in grado di seguire le istruzioni degli utenti con maggiore precisione.