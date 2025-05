Google aggiorna il widget della barra di ricerca con nuove funzionalità

Google ha introdotto un rinnovamento estetico per il suo popolare widget della barra di ricerca. Con l’aggiornamento alla versione 16.17, gli utenti noteranno un design completamente rivisitato che migliora sia l’accessibilità che la personalizzazione. Tra le novità principali spicca la nuova gestione delle scorciatoie personalizzate, ora posizionate come elementi separati accanto alla barra principale.

Il nuovo design del widget della barra di ricerca

La barra di ricerca, che prima si presentava come una semplice pillola con il logo "G" a sinistra e una serie di pulsanti funzione allineati a destra, adesso appare più allungata e con una trasparenza ottimizzata. Il cambiamento più evidente riguarda il pulsante dedicato alle scorciatoie personalizzate, che è stato estratto dalla barra principale e posizionato lateralmente come un elemento indipendente. Questo miglioramento non solo rende le scorciatoie più visibili, ma ne facilita anche l’accesso per gli utenti.

Un altro aspetto da considerare è l’aumento delle dimensioni del widget, che passa da 3x1 a 4x1. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una sfida per gli utenti che preferiscono mantenere un’organizzazione rigorosa della schermata principale del proprio dispositivo. Nonostante ciò, l’incremento delle dimensioni è giustificato dall’obiettivo di migliorare la visibilità e l’accessibilità delle nuove funzionalità.

Personalizzazione delle scorciatoie

La personalizzazione delle scorciatoie è semplice e intuitiva. Gli utenti possono evidenziare il widget, cliccare sull’icona a forma di matita e abilitare la funzione. Le opzioni disponibili includono strumenti come Traduzione, Meteo, Ricerca canzoni e Notizie, offrendo un accesso rapido alle funzionalità più utilizzate. Tuttavia, è importante notare che la funzionalità "Multi Shortcuts", già individuata in precedenti analisi del codice, non è ancora disponibile in questa versione.

Questo aggiornamento riflette l’impegno di Google nel rendere i propri strumenti più intuitivi e personalizzabili. La nuova veste grafica e la maggiore flessibilità del widget Android della barra di ricerca rappresentano un passo avanti verso un’esperienza utente più dinamica.