Google Ads è stato usato per distribuire malware

È recente notizia quella che un gruppo di malintenzionati sta sfruttando Google Ads per diffondere malware sui dispositivi degli utenti intendi a cercare software popolari su Google. A rendere nota la cosa sono stati gli esperti di Guardio Labs, i quali hanno per l’appunto individuato molti siti farlocchi mostrati tra le inserzioni pubblicitarie di Google.

Google Ads: siti farlocchi usati per la distribuzione di malware

Tra i principali prodotti sfruttati per la campagna vi sono: Grammarly, MSI Afterburner, Slack, Dashlane, Malwarebytes, Audacity, μTorrent, OBS, Ring, AnyDesk, Libre Office, Teamviewer, Thunderbird e Brave.

Google Ads è la piattaforma di advertising che permette di pubblicizzare le pagine Web sul motore di ricerca di "big G". I siti promossi vengono posizionati nella parte superiore della pagina dei risultati, ragion per cui gli utenti sono portati a ritenere che siano legittimi. Quando Google rileva un sito infetto, le inserzioni vengono immediatamente rimosse, ma in tal caso i cybercriminali sono riusciti a trovare un sistema per superare i controlli.

Per la precisione, il trucco consiste nell'andare a creare innocui che vengono evidenziati quando l’utente usa determinate keyword. Dal sito fake può essere eseguito il download di software legittimo, ma l’installer MSI o l’archivio ZIP contiene pure il malware. Tra quelli maggiormente usati in tal caso vi sono Raccoon e Vidar, che agiscono rubando numerosi dati dal computer e appartengono precisamente alla categoria degli info-stealer.

Per evitare di andare incontro ad eventuali minacce malware e ad altri pericoli informatici è indispensabile installare sul proprio computer una buona soluzione antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che in questo periodo viene proposto anche con un forte sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.