Google acquisisce Wiz per 32 miliardi: novità nella sicurezza cloud

Google ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Wiz, azienda leader nel settore della sicurezza cloud, per un valore complessivo di 32 miliardi di dollari. L’operazione sarà interamente regolata in contanti e rimarrà soggetta agli ultimi adeguamenti e all’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

Fondata a New York appena cinque anni fa, Wiz ha rapidamente conquistato il mercato della sicurezza informatica grazie alla sua piattaforma intuitiva e compatibile con i principali servizi cloud. La sua tecnologia è utilizzata da aziende di ogni dimensione, comprese startup e istituzioni governative, per proteggere infrastrutture e applicazioni basate sul cloud.

Google ha rassicurato gli attuali clienti di Wiz garantendo che i suoi strumenti di sicurezza rimarranno disponibili anche per gli utenti di Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Inoltre, le soluzioni offerte dalla piattaforma continueranno a essere accessibili attraverso partner specializzati in sicurezza informatica. Parallelamente, Google Cloud proseguirà nel supporto di altri fornitori di servizi cloud tramite il proprio marketplace.

Un passo strategico per Google: i dettagli dell'acquisizione di Wiz

L’acquisizione rappresenta un passo strategico per Google, che intende integrare la tecnologia di Wiz con le proprie soluzioni avanzate di sicurezza. Questa fusione consentirà di sviluppare una piattaforma unificata in grado di proteggere le applicazioni cloud-native in ogni fase del loro ciclo di vita. Inoltre, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, sarà possibile migliorare la protezione dalle minacce emergenti, offrendo alle aziende una visione dettagliata delle vulnerabilità dei loro sistemi dal punto di vista degli attaccanti.

Un altro punto chiave dell’operazione è l’impiego di agenti di cybersecurity basati su IA, che fungeranno da supporto per i team di sicurezza aziendali, automatizzando l’identificazione e la gestione delle minacce. La sinergia con Mandiant, società già acquisita da Google, rafforzerà ulteriormente le capacità di risposta agli attacchi informatici, migliorando la preparazione strategica e le soluzioni di difesa tecnica.

Secondo Assaf Rappaport, co-fondatore e CEO di Wiz, questa acquisizione rappresenta un’opportunità per rafforzare la missione dell’azienda, che punta a migliorare la sicurezza informatica e prevenire le violazioni. Per Google, invece, l’operazione è un passo cruciale per consolidare la sua posizione competitiva rispetto a Microsoft, espandendo l’offerta di servizi di sicurezza e intelligence sulle minacce.