Google accusa rete di truffatori per falsi profili su Maps

Google sta rimuovendo 10.000 falsi elenchi di attività commerciali da Google Maps. Inoltre, come riportato da CBS News, sta facendo causa alla rete di truffatori che li ha creati. La causa legale dell'azienda sostiene che un uomo collegato a una rete di truffatori più ampia ha creato falsi profili aziendali su Google Maps e li ha venduti per trarne profitto. Google è stata avvisata da un fabbro del Texas che ha affermato che qualcuno si stava spacciando la propria azienda su Google Maps, il che ha portato alla causa legale di mercoledì. ", Come affermato mercoledì dal consulente generale di Google, Halimah DeLaine Prado, su CBS Mornings Plus: "I truffatori stanno diventando sempre più sofisticati. Una volta che siamo stati avvisati della frode effettiva, facciamo sforzi estremi per identificare elenchi fraudolenti simili".

Google: le tattiche più comuni dei truffatori su Maps

I truffatori possono usare Google Maps per ingannare le persone in vari modi. Le vittime possono imbattersi in un profilo falso che sembra reale e chiamare il numero dedicato. A volte, il truffatore fornisce il servizio quando la vittima si presenta, ma le farà pagare di più. Altre volte, la vittima potrebbe essere indirizzata a un call center, dove i truffatori possono provare a convincerla a pagare qualcosa in anticipo, ma non fornire effettivamente il servizio. I truffatori possono usare software per riempire profili falsi con recensioni positive. Inoltre, possono anche aumentare i Mi piace su un Q&A falso con contatti illegittimi su un annuncio reale per portare il Q&A in cima a una ricerca.

Google ha condiviso con CBS News di aver rimosso o bloccato 12 milioni di profili aziendali falsi nel 2023. Ha anche affermato di aver visto un milione di inserzioni false in più anno dopo anno. Google ha anche preso provvedimenti severi nei confronti delle aziende che utilizzano tattiche di engagement false e recensioni artificiali per aumentare le loro valutazioni. Infine, nel Regno Unito Google ha implementato restrizioni sulle aziende che violano le regole e che si impegnano in attività di recensioni ingannevoli dopo la crescente pressione degli enti regolatori affinché agiscano.