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Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy

Novità di peso per il catalogo della piattaforma streaming statunitense: la data di uscita è fissata per il prossimo 29 aprile.
Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy
Novità di peso per il catalogo della piattaforma streaming statunitense: la data di uscita è fissata per il prossimo 29 aprile.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 apr 2026
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A fine mese il catalogo di Disney+ potrà contare su una novità di peso come Gold Land, la nuova serie televisiva scritta da Hwang Jo-yoon, sceneggiatore di Old Boy (film di Park Chan-wook di inizio anni Duemila). La data di uscita della prima stagione della serie originale coreana è fissata per mercoledì 29 aprile.

Trattandosi di una serie esclusiva, per vederla occorre avere una sottoscrizione attiva su Disney+. I piani della piattaforma streaming statunitense partono da 6,99 euro al mese, prezzo riferito al piano Standard con pubblicità, quello più economico: a differenza di altri servizi concorrenti, non sono previsti vincoli, di conseguenza al termine di ogni mese si è liberi se rinnovare la sottoscrizione oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Pagina piani Disney+

Di cosa parla Gold Land

Gold Land racconta la storia di Heeju, una donna che si imbatte per caso in dei lingotti d’oro appartenenti a una rete di contrabbando. Con il passare dei minuti Heeju cede alla tentazione di tenere il bottino per sé, dando così il via a una disperata lotta per sopravvivere.

I protagonisti della nuova serie thriller sono l’attrice sudcoreana Park Bo-young e l’attore Kim Sung-cheol nato a Seul 34 anni fa. Alla regia figura Kim Sung-hoon, in passato regista di titoli come Confidential Assignment e Chief Detective 1958.

Disney+ è visibile su Smart TV, sui lettori streaming come Fire TV Stick e Chromecast, su smartphone e tablet tramite l’app ufficiale, nonché su computer collegandosi al sito disneyplus.com ed effettuando l’accesso al proprio account.

Pagina piani Disney+

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