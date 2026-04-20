Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy

A fine mese il catalogo di Disney+ potrà contare su una novità di peso come Gold Land, la nuova serie televisiva scritta da Hwang Jo-yoon, sceneggiatore di Old Boy (film di Park Chan-wook di inizio anni Duemila). La data di uscita della prima stagione della serie originale coreana è fissata per mercoledì 29 aprile.

Trattandosi di una serie esclusiva, per vederla occorre avere una sottoscrizione attiva su Disney+. I piani della piattaforma streaming statunitense partono da 6,99 euro al mese, prezzo riferito al piano Standard con pubblicità, quello più economico: a differenza di altri servizi concorrenti, non sono previsti vincoli, di conseguenza al termine di ogni mese si è liberi se rinnovare la sottoscrizione oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Di cosa parla Gold Land

Gold Land racconta la storia di Heeju, una donna che si imbatte per caso in dei lingotti d’oro appartenenti a una rete di contrabbando. Con il passare dei minuti Heeju cede alla tentazione di tenere il bottino per sé, dando così il via a una disperata lotta per sopravvivere.

I protagonisti della nuova serie thriller sono l’attrice sudcoreana Park Bo-young e l’attore Kim Sung-cheol nato a Seul 34 anni fa. Alla regia figura Kim Sung-hoon, in passato regista di titoli come Confidential Assignment e Chief Detective 1958.

Disney+ è visibile su Smart TV, sui lettori streaming come Fire TV Stick e Chromecast, su smartphone e tablet tramite l’app ufficiale, nonché su computer collegandosi al sito disneyplus.com ed effettuando l’accesso al proprio account.

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