Goditi le coppe europee con Sky: questa sera la sfida Manchester City-Napoli

E tra una settimana avranno inizio l'Europa League e la Conference League, con tutte le partite in esclusiva sulla pay-TV.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 set 2025
La prima giornata di Champions League non si è ancora conclusa. Questa sera, in esclusiva su Sky, andranno in scena altre sei partite, tra cui spicca il big match Manchester City-Napoli in programma alle ore 21. Anche questa stagione Sky trasmetterà 185 partite sulle 203 totali, con l'unica eccezione rappresentata dalla migliore sfida del mercoledì.

Sempre su Sky gli appassionati di calcio potranno assistere in esclusiva a tutti i match di Europa League e Conference League, le altre due competizioni europee per club che prenderanno il via la prossima settimana (Europa League) e a inizio ottobre (Conference League). Per l'occasione, la pay-TV sta proponendo diverse offerte per il suo pacchetto Sky Sport:

  • Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a 24,90 euro al mese anziché 51,90 euro al mese con permanenza di 18 mesi e attivazione a 19 euro
  • Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio a 29,90 euro al mese anziché 59,90 euro al mese con permanenza di 18 mesi e attivazione a 19 euro
  • Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a 35,80 euro al mese invece di 81,80 euro al mese con permanenza di 18 mesi e attivazione a 19 euro
Vai alle offerte di Sky

offerta speciale sky sport

Le prossime partite delle italiane nelle coppe europee

Ecco il calendario delle prossime partite delle squadre italiane in Champions League, Europa League e Conference League visibili in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Champions League

  • 18 settembre: Manchester City-Napoli (1^ giornata) telecronaca affidata a Fabio Caressa con commento tecnico di Beppe Bergomi
  • 30 settembre: Atalanta-Club Brugge (2^ giornata)
  • 30 settembre: Inter-Slavia Praga (2^ giornata)
  • 1 ottobre: Napoli-Sporting (2^ giornata)

Europa League

  • 24 settembre: Nizza-Roma (1^ giornata)
  • 25 settembre: Aston Villa-Bologna (1^ giornata)

Conference League

  • 2 ottobre: Fiorentina-Sigma Olomouc (1^ giornata)

Appuntamento dunque a questa sera, quando alle ore 21 all'Etihad Stadium si giocherà il match tra i Citizen e gli azzurri di Antonio Conte, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky).

Vai alle offerte di Sky

 

