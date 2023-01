GnuCash 5.0: arrivato il nuovo Stock Transaction Assistant

Il team di sviluppatori GnuCash, noto programma di contabilità personale open source, ha comunicato alla sua community di utenti, tramite una messaggio sulla mailing list ufficiale, la disponibilità di un nuovo update dell'applicativo. GnuCash 5.0 dispone di una vasta pletora di innovazioni di rilievo che migliorano concretamente il workflow dell'utente e di conseguenza la relativa UX (User Experience) del software. La novità di maggiore importanza presente in tale build è sicuramente lo Stock Transaction Assistant. Questa funzione, che può essere attivata tramite il pratico Actions menu, funge da guida per tutta una serie di tipologie di investimenti e transazioni come ad esempio: i bond, lo stock market ed i fondi mutuali.

GnuCash 5.0 integra ora il nuovo pannello chiamato Investment Lot, dove vengono mostrati dei grafici dei capitali guadagnati e persi in un determinato arco temporale. Si tratta di una feature davvero comoda che a colpo d'occhio da accesso alle condizioni degli investimenti dell'utente. L'Investment Lot si attiva solo quando l'utente usa il View Lots dialog per gestire le proprie perdite e guadagni di capitali. Tale dialog può essere reperito in Reports > Assets & Liabilities menu.

Sempre in GnuCash 5.0 troviamo la nuova tab chiamata More Properties dentro il New/Edit Account dialog. Tale sezione rende più semplice impostare i limiti massimi e minimi dei propri account. Questa tab è infatti accompagnata dalla colonna denominata Balance Limit all'interno dell'Accounts Page, che va a visualizzare un avviso quando l'account balance scende al di sotto dei limiti impostati dall'utente.

Su GnuCash 5.0 è inoltre possibile eseguire l'importazione dei dati tramite il formato AQBanking. Questa release integra poi la nuova Finance::Quote interface riscritta completamente con il linguaggio di programmazione C++. Senza contare che ora è presente il supporto al nuovo GMenu/GMenuModel system cosi da garantire la completa integrazione con la menu structure degli applicativi scritti con le librerie GTK.