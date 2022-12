GNU Linux-Libre 6.1 rilasciato: ecco tutte le novità

Il team di coder del progetto GNU Linux-Libre ha avviato la distribuzione della nuova stable release di tale edizione del kernel del Pinguino completamente liberto da software proprietario. GNU Linux-Libre 6.1 implementa tutte le nuove feature incluse in Linux 6.1, come ad esempio: il supporto all'AMD Platform Management Framework, che assicura miglioramenti prestazioni con una pletora di CPU (Central Processing Unit) AMD, ed il nuovo modulo software chiamato MGLRU che permette di migliorare le operazioni di page reclamation code aumentando quindi le prestazioni per quanto concerne l'avvio di software e diversi tipi di workload.

Per essere eseguiti correttamente su una vasta pletora di configurazioni e piattaforme hardware i sistemi Linux devono obbligatoriamente implementare un serie di blob-binari che includono del firmware o dei driver rilasciati sotto licenza proprietaria. Questo perché i produttori hardware non di rado scelgono di non distribuire liberamente il relativo firmware/driver dei device. In buona sostanza Linux utilizza anche del codice proprietario per migliorare la UX (User Experience) generale delle distribuzioni, evitando agli utenti la necessità di installare e configurare manualmente i driver per il proprio computer.

Ovviamente questo sistema comporta una serie di implicazioni a livello morale che non tutti accettano. Ecco perché diversi anni fa alcuni developer indipendenti diedero vita al progetto GNU Linux-Libre, che si prefigge l'obbiettivo di distribuire una versione di Linux senza componenti software proprietari.

In questa nuova versione i developer di GNU Linux-Libre hanno rimosso diverse parti del codice, sotto licenza proprietaria, presenti nei moduli driver: amdgpu, i915 drm, brcmfmac, r8188eu, rtw8852c wifi e Intel ACPI. Inoltre si è deciso di eliminare anche diversi firmware ormai obsoleti e deprecati come: tm6000 TV, cpia2 v4l, sp8870 e av7110.

Il team di coder ha proseguito poi nell'opera di pulizia dei i blob-binari inerenti alle piattaforme ARM64 Qualcomm e MediaTek. Il codice sorgente compilabile di GNU Linux-Libre 6.1 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.