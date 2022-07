GNOME Shell 43 Alpha: arrivata la List View per Nautilus

I developer dell'ambiente grafico open source GNOME sono all'opera da diversi mesi sul ramo di sviluppo del progetto. Proprio in questi giorni il team di coder ha messo a disposizione della community di tester e mantainer la nuova alpha release di GNOME Shell 43. Nelle precedenti settimane vi abbiamo parlato spesso delle novità in arrivo per tale release. Ad esempio una delle più attese riguarda una migliore integrazione tra Mutter, il compositing window manager sviluppato dal team di GNOME, e Wayland, il display server di riferimento delle distribuzioni Linux.

In GNOME Shell 43 alpha è stato avviato un grosso lavoro di code restructuring con l'obbiettivo di effettuare il build di Mutter, e di riflesso anche dell'interno ambiente grafico, senza alcun tipo di dipendenza dall'ormai vetusto display server Xorg. Andando anche a rimuovere la necessità di qualsiasi collegamento e richiamo al layer di compatibilità XWayland. Secondo gli sviluppatori software di GNOME tale impostazione permetterà un miglioramento notevole delle prestazioni dell'ambiente grafico con Wayland in diverse configurazioni hardware.

Altra importante novità presente in GNOME Shell 43 alpha è la nuova modalità List View per Nautilus. La funzione viene chiamata GtkColumnView, sostanzialmente è una nuova forma di visualizzazione degli elementi nel file manager sotto forma di lista ordinata in base al nome, o con altri parametri scelti dall'utente.

La List View va a pensionare la precedente modalità, denominata GtkTreeView, e porta con se una serie di innovazioni estetiche che migliorano il workflow dell'utente, coma de esempio uno spazio ben definito tra i vari elementi, in modo tale da renderli distinti e riconoscibili tra di loro. Inoltre è ora possibile selezionare più file o directory semplicemente tramite il mouse, cosi come succedeva già con la classica modalità di visualizzazione ad icone.

In GNOME Shell 43 è arrivato anche un primo supporto per le Web App in GNOME Software, ovvero il tool che si interfaccia con il gestore di pacchetti delle varie distribuzioni oltre che con Flathub, lo store dedicato ai programmi in formato Flatpak.