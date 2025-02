GNOME 47.4 corregge bug e migliora prestazioni per Nautilus

GNOME Project ha annunciato la disponibilità ufficiale di GNOME 47.4. Questo è il quarto aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop GNOME 47 "Denver" che introduce correzioni di bug e miglioramenti. Tra le novità, GNOME 47.4 velocizza le rimozioni di file batch e la ricerca ricorsiva semplice tramite monitor di montaggio nel file manager Nautilus (Files) e supportare la sincronizzazione dello stato abilitato per i dispositivi quando si aggiunge un nuovo dispositivo nell'input-mapper di Mutter.

L'app GNOME Text Editor è stata aggiornata alla versione 47.3. Questa release si assicura che il contesto di ricerca venga eliminato per impedire il lavoro in background dopo la chiusura di una scheda. Inoltre, aggiunge il supporto per l'utilizzo di riferimenti deboli durante la ricerca asincrona per garantire che le schede vengano eliminate durante il lavoro in background. GNOME 47.4 include anche GNOME Mahjongg 47.2 con una correzione per una regressione che rendeva i giochi inutilmente difficili da risolvere. GNOME Shell 47.4 include poi una correzione per le tessere sovrapposte nella griglia dell'app al passaggio del mouse e un supporto migliorato per l'avatar utente predefinito con lo stile chiaro. Infine, il nuovo update offre GNOME Online Accounts 3.53.1 con supporto OneDrive migliorato.

GNOME 47.4: gli aggiornamenti per le altre app del progetto

Con GNOME 47.4 GNOME System Monitor è stato aggiornato alla versione 47.1. Ciò garantisce che il pulsante "Cerca" sia attivo solo nella pagina Processi e non solo. Inoltre, questo update include GNOME Maps 47.4 con miglioramenti per l'analisi degli URI geo. Tra l’altro, il browser web Epiphany (GNOME Web) è stato aggiornato alla versione 47.3. Si tratta di una release che corregge vari bug relativi al passaggio tra le voci nella cronologia della barra degli indirizzi. Inoltre, corregge errori relativi all'importazione dei segnalibri di Mozilla Firefox in formato HTML e non solo. Infine, GNOME Control Center 47.4 aggiorna il pannello Regione per comunicare al servizio accountsservice tutte le lingue configurate, utilizzare un hostname statico invece di uno personalizzato (hostnamed) negli URL e correggere una perdita di memoria.

Gli utenti che desiderano saperne di più su GNOME 47.4 possono dare un’occhiata al changelog ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del progetto. Nelle scorse ore è stato anche rilasciato GNOME 46.9. Si tratta del nuovo aggiornamento di manutenzione per gli utenti che utilizzano ancora la serie GNOME 46 "Kathmandu", che include alcune delle modifiche menzionate in questo articolo.