GNOME 45.5 include novità per GNOME Shell e GNOME Tweaks

GNOME Project ha rilasciato GNOME 45.5 come quinto aggiornamento di manutenzione della serie di ambienti desktop GNOME 45 “Riga”. Tale update risolve vari bug e aggiorna le traduzioni linguistiche. GNOME 45.5 è un piccolo aggiornamento che rimuove la funzionalità sperimentale rt-scheduler dalla finestra Mutter e dal gestore composito. Adesso vi è un thread KMS dedicato che ha anche funzionalità di pianificazione in tempo reale. L’update risolve anche la chiusura automatica delle notifiche di FreeDesktop.org, nonché una regressione che causava il blocco dei tasti quando si alzava lo schermo di blocco nella shell GNOME. Inoltre, GNOME Shell 45.5 aggiunge l'uso esplicito di /bin/bash anziché /bin/sh. Ciò dovrebbe prevenire alcuni problemi su Ubuntu 22.04 LTS o sistemi simili. La versione GNOME Shell 45.5 risolve un problema di attivazione del servizio nell'app Estensioni, rimuove la dichiarazione di funzione rimasta, risolve un arresto anomalo e sostituisce alcuni metodi deprecati non sono più necessari.

GNOME 45.5: le altre novità dell’aggiornamento

Con questo nuovo update, GNOME Tweaks è stato aggiornato alla versione 45.2, risolvendo un bug che impediva la traduzione del pannello laterale. Inoltre, è stato risolto un bug che portava a arresti anomali durante il ripristino dell'app su sistemi in cui l'estensione Tema utente non era disponibile. Il browser Epiphany (GNOME Web) è passato alla versione 45.3 per risolvere un crash e abilitare la chiusura del pop-over di sicurezza dopo la selezione. In questo aggiornamento è incluso anche GNOME Online Accounts 3.48.1 con correzioni per GoaEwsClient, perdite di memoria identificate da analizzatori statici, perdita di oggetto GTask, creazione con libxml2 2.12, interruzione della soup session in caso di errore del certificato, avviso di risultato non utilizzato da g_string_free() e il controllo di AUTH=PLAIN prima di tentare un'autenticazione.

Il visualizzatore di immagini Eye of GNOME è stato aggiornato alla versione 45.3, che ha portato solo traduzioni aggiornate. GNOME Maps 45.5 ha migliorato l'analisi degli URL degli oggetti OSM che contenevano barre finali. I pacchetti GNOME 45.5 sono già disponibili nei repository software stabili di varie popolari distribuzioni GNU/Linux. Alcune di esse hanno già ricevuto alcuni degli aggiornamenti inclusi in questa versione minore. Tra questi vi sono Fedora Linux 39 e Arch Linux. GNOME Project anche ha rilasciato GNOME 44.10. Si tratta del decimo e ultimo aggiornamento di manutenzione della serie di ambienti desktop GNOME 44, che ora è EOL (End of Life). GNOME 44.10 include GNOME Shell 44.10 e GNOME Online Accounts 3.48.1 con le stesse modifiche menzionate sopra, oltre ai componenti Folks, gtkmm e template-glib aggiornati. Gli utenti sono invitati ad aggiornare i propri sistemi a GNOME 44.10 e 45 o attendere l’arrivo di GNOME 46, in arrivo nelle prossime settimane.