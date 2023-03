GNOME 44 RC: rimosso il supporto per gli OpenGL driver legacy

I programmatori del progetto GNOME, famoso desktop environment open source basato sulle librerie grafiche GTK, hanno annunciato alla propria community di tester e maintainer la disponibilità della nuova release candidate di GNOME 44. In questa nuova edizione di testing del desktop environment è possibile trovare tutte le innovazioni e nuove funzionalità che saranno presenti nella futura versione stabile, che dovrebbe essere disponibile per il 22 marzo.

Ad esempio su GNOME 44 rc troviamo il tanto atteso supporto a WireGuard, il protocollo open source che consente di implementare le strategie adottate dalle VPN (Virtual Private Network) per generare connessioni sicure punto-punto all'interno delle configurazione routed o bridged. Questa feature va ad irrobustire la sicurezza dell'ambiente desktop. Tale componente viene eseguito come un modulo del kernel Linux e sostanzialmente consente migliori prestazioni rispetto ai suoi concorrenti come OpenVPN o IPsec.

In GNOME 44 rc sono inoltre stati rimossi dei vecchi driver OpenGL, si tratta nello specifico del codice dei Clutter OpenGL "Cogl" per il GNOME Mutter compositor . I Cogl driver fornivano sostanzialmente il supporto ad hardware ormai obsoleto, quindi continuare a mantenerli era solo uno spreco di risorse per il team di coder GNOME. Sempre in quest'ultima build sono stati rimossi gli ultimi rimasugli di librerie GTK3 da GNOME Shell e Mutter. Quindi la transizione alle GTK4 è stata finalmente ultimata.

Su GNOME 44 rc è stato migliorato il supporto a Wayland tramite l'implementazione del fractional scale protocol, utilizzato appunto per indicare al sistema come renderizzare precisamente le diverse interfacce grafiche in base ad un preciso fractional scale. Inoltre sono state introdotte delle migliorie per il layer di compatibilità XWayland, con cui è possibile eseguire applicativi scritti per il vecchio display server Xorg anche su Wayland, infatti è stata ripristinata la funzionalità di zero-copy fast path per le XWayland full-screen window, ovvero la modalità fullscreen adottata da diversi videogiochi.