GNOME 43 Alpha: arrivato il supporto per le Progressive Web App

Il team di coder GNOME ha rilasciato un nuovo update del ramo di sviluppo del progetto. GNOME 43 Alpha porta con se una serie di migliorie ed innovazioni che saranno presenti nella futura stable release. In questa build troviamo infatti un vasto ventaglio di novità che migliorano la già ottima user experience generale di questo ambiente grafico open source.

Per fare un esempio concreto in tale versione di testing possiamo reperire un supporto rinnovato agli installer in formato Flatpak. Questo upgrade è stato possibile grazie a delle patch dedicate a GNOME Software, il programma che si occupa d'interfacciarsi con i diversi package manager delle distribuzioni e con lo store Flathub. Gli sviluppatori hanno sostanzialmente reso più rapido e fluido il processo d'installazione degli applicativi pacchettizzati in Flatpak.

Oltretutto taletool beneficia del supporto alle PWA (Progressive Web App), ovvero quella tipologia di applicativi web ideati per comportarsi esattamente come un software nativo. Le PWA possono quindi uniformarsi con il sistema di notifiche del sistema operativo ed eseguire tutta una serie di operazioni che normalmente sarebbe permesso alle più comuni web app.

Le web application sono sempre più popolari e diffuse tra gli utenti ed in certi contesti rappresentano una valida alternativa ai programmi nativi. Dunque per tale motivazione i developer di GNOME hanno deciso di implementare il supporto alle PWA in GNOME Software.

Altra novità presente in GNOME 43 Alpha è rappresentata dal nuovo pannello identificato come "Device Security" presente all'interno della categoria "Privacy" in GNOME Setting, il pannello di controllo del desktop environment. Tale sezione va a visualizzare i vari status di sicurezza, generati tramite l'utility Fwupd, dell'hardware del computer, come ad esempio le opzioni di Secure Boot.

GNOME 43 Alpha beneficia della nuova modalità List View per Nautilus, il file manager di riferimento di GNOME. Questa feature viene indentificata dal team di developer con il nome di GtkColumnView e nel concreto permette di organizzare i file sotto forma di lista ordinata in base al: nome, data di creazione o dell'ultima modifica.