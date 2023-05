Gmail si sta riempiendo di pubblicità

Gmail è un servizio di posta elettronica gratuito, motivo per cui Google per poterlo sostenere sfrutta gli annunci pubblicitari. La cosa è del tutto normale, ma nel corso degli ultimi giorni le inserzioni stanno comparendo non solo nella parte superiore dell'interfaccia Web come di consueto, ma stando a quanto segnalato pure tra i messaggi, sia su mobile che su computer. In Gmail per Android sono presenti anche nella categoria Aggiornamenti, l’unica che era rimasta "pulita" praticamente da sempre.

Gmail: spunta la pubblicità tra le email

Interpellata sulla questione, la squadra di Google ha fatto sapere che per il momento si tratta di un esperimento che, per l'appunto, prevede l’inserimento delle inserzioni tra le email normali, ma solo nella scheda Promozioni.

Molti utenti hanno criticato la novità, visto e considerato che va a complicare la gestione dei messaggi, in quanto presenti tra le email e soprattutto in quantità ingente.

Alla luce di quanto dichiarato da Google stessa, è quindi possibile nascondere le inserzioni semplicemente andando a disattivare la scheda Promozioni in Gmail su Web. Per fare ciò, occorre cliccare sull’icona a forma di ingranaggio e quindi sulla voce Visualizza tutte le impostazioni. In fondo alla sezione Etichette bisogna poi selezionare l'opzione Nascondi in corrispondenza della voce Promozioni, nella colonna Mostra in elenco messaggi. Dopo aver compiuto questi passaggi, sarà ancora possibile accedere alle categorie tramite il pannello sinistro.

Da tenere presente che, sempre restando in tema, recentemente Google ha cominciato a mostrare le inserzioni pubblicitarie anche nella cronologia delle ricerche del Play Store.