Gmail: ricerca AI offrirà "risultati più pertinenti velocemente"

Google ha annunciato in un nuovo post del blog che sta lanciando una nuova funzionalità che, a suo dire, " mostrerà i risultati più pertinenti, più velocemente". La ricerca in Gmail è stata storicamente considerata negativa da molti utenti nel corso degli anni. Ciò è ironico dato che Google è un gigante della ricerca che fornisce più traffico ai siti web di qualsiasi altra fonte online. Nel corso degli anni, Google ha apportato diverse modifiche a Gmail per migliorare l'esperienza di ricerca. Ad esempio, nel 2021, l'azienda ha iniziato a mostrare gli alias e-mail nei risultati di ricerca. Inoltre, nel 2023, ha aggiunto una funzionalità "risultati principali" che ha reso la ricerca delle e-mail più simile a una ricerca sul web.

Gmail: come funziona la nuova modalità AI

Secondo Google, questo nuovo aggiornamento della ricerca di Gmail, basato sull'intelligenza artificiale, funziona tenendo conto di elementi come l’attività recente, le e-mail più cliccate e i contatti frequenti. In questo modo non sarà necessario mostrare le e-mail in ordine cronologico in base alle parole chiave. Come ricorda l’azienda: “con questo aggiornamento, le email che stai cercando hanno molte più probabilità di essere in cima ai risultati di ricerca, risparmiandoti tempo prezioso e aiutandoti a trovare informazioni importanti più facilmente”. Google afferma che questa nuova funzionalità verrà distribuita a livello globale per gli account Google personali sul web, Android e iOS. In futuro, verrà anche estesa agli utenti aziendali, anche se l'azienda non ha fornito una tempistica.

I risultati di ricerca "più pertinenti" sono una delle tante funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che Google ha aggiunto a Gmail quest'anno. Meno di due settimane fa, l'azienda ha ulteriormente approfondito l'integrazione di Gemini in Gmail. Ha infatti introdotto una nuova funzionalità che rileva i contenuti correlati al calendario nella casella e-mail e aggiunge anche eventi.