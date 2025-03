Gmail: pulsante AI aggiunge automaticamente eventi a Calendar

In un nuovo post del blog, Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per Gemini che consente di aggiungere eventi direttamente dalle proprie e-mail. Il suo funzionamento è semplice. Quando Gemini rileva contenuti correlati al calendario nell’e-mail, gli utenti vedranno apparire un pulsante "Aggiungi al calendario" proprio sotto l'oggetto dell'e-mail. Facendo clic su questo pulsante verrà visualizzata una barra laterale che conferma che l'evento è stato aggiunto a Google Calendar (gli eventi aggiunti non includono gli ospiti). Se Gemini sbaglia l'evento o se si desidera modificare i dettagli dell'evento per un motivo diverso, è possibile utilizzare l'icona della matita per modificare l'evento.

Google afferma che la nuova funzionalità sarà disponibile per gli abbonati a Google Workspace con diversi piani. Questi includono Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, clienti con l’add-on Gemini Education o Gemini Education Premium e Google One AI Premium. Anche gli utenti che hanno acquistato in precedenza i componenti aggiuntivi Gemini Business o Enterprise riceveranno anche questa funzionalità.

Gmail: le differenti finestre di lancio della funzionalità

Il lancio di questa nuova funzionalità è iniziato il 10 marzo scorso. Tuttavia, non tutti la riceveranno allo stesso tempo. Gli utenti Rapid Release lo riceveranno non appena sarà pronto. Per gli utenti Scheduled Release arriverà secondo una pianificazione stabilita, solitamente una settimana dopo. Si prevede che il lancio richiederà del tempo, con la piena disponibilità entro metà aprile 2025. Ci sono anche altre cose da notare. Questa funzionalità è disponibile solo in inglese e sul web (per ora). "Aggiungi al calendario" non è disponibile per le e-mail con eventi già estratti (come i voli).

Gemini è la risposta di Google al popolare chatbot ChatGPT. Negli ultimi mesi, Google ha approfondito l'integrazione tra Gemini e i suoi prodotti Workspace come Gmail e Docs. Ad esempio, nell'agosto dell'anno scorso, l'azienda ha aggiunto una funzionalità Q&A basata su Gemini chiamata Gmail Q&A che ha consentito agli utenti di porre domande sulle proprie e-mail e di ricevere risposte. Infine, tra le altre funzionalità, Gemini in Gmail può anche riassumere le e-mail, suggerire risposte e generare immagini in Slides.