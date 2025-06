Gmail introduce la gestione delle iscrizioni per semplificare le caselle di posta

Gestire una casella di posta elettronica affollata può essere un vero incubo: migliaia di email indesiderate, decine di newsletter a cui non ricordiamo di esserci iscritti e ore sprecate ogni mese per eliminare messaggi promozionali. Google ha deciso di affrontare questa problematica introducendo una nuova funzionalità per Gmail: la pagina "Gestisci iscrizioni".

Una nuova sezione

Questa nuova sezione, disponibile inizialmente sull'app Android e ora in fase di distribuzione sulla versione web, consente agli utenti di monitorare e gestire tutte le loro iscrizioni alle mailing list e newsletter in modo semplice e intuitivo. L'obiettivo è rendere più agevole il controllo delle comunicazioni ricevute e offrire strumenti per ottimizzare la gestione della posta.

Dove trovare la nuova funzionalità

La funzionalità è accessibile direttamente dal pannello laterale di Gmail e offre una panoramica completa di tutte le iscrizioni attive. Per ogni mittente, gli utenti possono visualizzare dettagli come la frequenza di invio delle email e consultare l'intera cronologia dei messaggi ricevuti. Se necessario, è possibile disiscriversi con un solo clic utilizzando il pulsante "Annulla iscrizione".

Google avverte che l'elaborazione della cancellazione potrebbe richiedere alcuni giorni, poiché dipende dalle tempistiche del mittente. Tuttavia, per bloccare immediatamente le comunicazioni indesiderate, gli utenti possono scegliere di bloccare il mittente, facendo sì che i suoi messaggi vengano automaticamente spostati nella cartella spam.

La strategia di Google con Gmail

La pagina "Gestisci iscrizioni" si inserisce in un contesto di continui miglioramenti della piattaforma. Tra le novità recenti, Google ha introdotto il pulsante "Segna come letto" per le notifiche su Android e sta lavorando a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per rendere il servizio sempre più personalizzato e intuitivo.

Con questa innovazione, Gmail risponde a una necessità sempre più sentita dagli utenti, rafforzando la sua posizione come una delle piattaforme di posta elettronica più orientate alle esigenze della propria community.