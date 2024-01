Gli sviluppatori di NordVPN stanno lavorando su Saily, una nuova soluzione eSIM che sarà lanciata entro la fine del trimestre

Per rispondere alle esigenze crescenti di lavoro da remoto e turismo, NordVPN sta per lanciare Saily, un nuovo servizio eSIM che consente alle persone di connettersi a Internet in modo flessibile e in totale sicurezza, ovunque siano. Il lancio è previsto entro la fine del primo trimestre di quest'anno, con le pre-iscrizioni già aperte sul sito ufficiale saily.com.

NordVPN, al momento, detiene la posizione di leadership nel settore VPN, grazie a un'offerta impareggiabile per la concorrenza sul piano della sicurezza e della velocità di connessione. Tra le altre cose, i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con sconti fino al 65% e la possibilità di beneficiare di 3 mesi di servizio extra in regalo.

Saily, la nuova soluzione eSIM degli sviluppatori di NordVPN

Il servizio di eSIM Saily, messo a punto dagli sviluppatori di NordVPN, si rivolge in particolare a chi lavora in smart working e agli amanti dei viaggi, vale a dire alle persone che hanno la necessità di connettersi in modo sicuro in qualunque parte del mondo a un prezzo conveniente.

Grazie ai Saily, l'accesso alla rete Internet quando si è in vacanza o si lavora fuori casa diventa più immediato. In più, consente di ridurre i costi del roaming e fornisce un'alternativa più intelligente e sicura rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche.

La eSIM di NordVPN offre l'opportunità di scegliere fra centinaia di Paesi e diversi piani di abbonamento, proponendo una soluzione su misura per ogni utente e le esigenze di connettività di ciascuno. Il servizio, una volta attivo, si rivelerà una risorsa fondamentale per chi è alla ricerca di una connettività conveniente e affidabile.

Per una maggiore sicurezza, ti rinnoviamo l'invito a prendere in considerazione il servizio di NordVPN, in offerta a partire da soli 3,99 euro al mese per 24 mesi grazie all'ultima promo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.