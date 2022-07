Gli strumenti più utilizzati dai Social Media Manager

Il lavoro del Social Media Manager non è semplice come sembra. Non basta pubblicare post su Facebook o foto su Instagram, ma è necessario possedere una profonda conoscenza di base dei social e del loro funzionamento. Anche il semplice atto di scrivere testi non è per nulla scontato: servono creatività, una conoscenza minima di graphic design, conoscere le leggi del marketing. Fortunatamente esistono dei tool che alleviano le responsabilità dei professionisti del settore e li aiutano a ottenere il meglio dal loro lavoro. Ecco quindi tre tools indispensabili che ogni Social Media Manager deve conoscere.

1. Buffer

Buffer è una piattaforma di gestione dei social media tra le più intuitive e semplificate, ottima per piccole imprese e privati. La suite include opzioni per la pubblicazione, il coinvolgimento, analisi delle statistiche e anche collaborazione tra i membri di un team. Di Buffer esiste un piano gratuito oppure un piano in abbonamento mensile.

2. Hootsuite

Hootsuite è – probabilmente – tra gli strumenti di gestione social media più utilizzati: sono oltre 18 milioni gli utenti che si affidano alle sue funzionalità. Si tratta di una piattaforma all-in-one che consente di curare e programmare contenuti, misurare il ROI (Return on Investment), pubblicare annunci e così via. È possibile, inoltre, monitorare più account e parole chiave, connettersi con oltre 35 social network e pianificare in blocco la pubblicazione di post. Esiste un piano gratuito, ma limitato nelle funzionalità. In alternativa sono disponibili piani a pagamento mensili.

3. CoSchedule

CoSchedule si presenta come uno tra i migliori calendari marketing: con questo utilissimo strumento è possibile gestire e collaborare con un team per creare post, contenuti, eventi e attività sui social media. Molto utile per le aziende con figure professionali che devono comunicare tra loro. Inoltre, la funzione ReQueue permette di gestire automaticamente i tempi di pubblicazione ottimali e colmare eventuali lacune nel programma di social media marketing. CoSchedule mette a disposizione un piano gratuito e piano in abbonamento mensile.

Come diventare un Social Media Manager

Quella del Social Media Manager è una professione che negli ultimi anni ha preso il volo, specialmente tra i liberi professionisti. Ma come fare per diventare un Social Media Manager? Naturalmente scrivere post sui social non basta. Perciò se vuoi muovere i tuoi primi passi in questo mondo ma non sai da dove iniziare, ti consigliamo un ottimo videocorso online che ti consenta di imparare le skills necessarie a creare contenuti in maniera semplice e veloce.

“Corso Social Media Manager: il lavoro freelance che sognavi” è un percorso in 49 lezioni, dalla durata complessiva di poco più di 5 ore. Imparerai a diventare indispensabile per le attività in cui deciderai lavorare, i metodi per proporti in maniera efficace e – ovviamente – diventare un libero professionista nel campo del Social Media Management per lavorare dove vuoi in assoluta libertà. Grazie alla promozione Udemy attiva, puoi trovare il corso al prezzo speciale di 12,99 euro anziché 84,99. L'offerta termina tra poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.