Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Gli Special Days di Engie tagliano il prezzo della luce e puoi bloccarlo per un anno

Gas e luce in un'unica fornitura con uno sconto, energia 100% e la garanzia di un prezzo bloccato per un anno.
Gli Special Days di Engie tagliano il prezzo della luce e puoi bloccarlo per un anno
Gas e luce in un'unica fornitura con uno sconto, energia 100% e la garanzia di un prezzo bloccato per un anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 apr 2026
Link copiato negli appunti

Per affrontare le fluttuazioni di un mercato energetico sempre più soggetto alla delicata situazione internazionale, gli Special Days Luce di Engie arrivano decisamente al momento giusto. Attivando il piano tariffario Energia PuntoFisso 12 mesi potrai bloccare il prezzo della materia prima luce e del gas per un anno e soprattutto avere uno sconto proprio sulla luce, pagandola ancora meno rispetto al solito.

Configura il piano

Special Days Engie

I dettagli dell'offerta

Di cosa parliamo? Di un vero e proprio sconto su un piano tariffario di per sé già molto conveniente. Scegliendo la tariffa monoraria luce, quindi uguale a tutte le ore del giorno e della settimana, pagherai soltanto 0,1162 €/kWh (invece di 0,1253 €/kWh) con costi di gestione scontati a 72 euro l'anno invece di 84. Una tariffa bassissima, ma hai tempo fino al 22 aprile 2026 per attivarla.

Se vuoi puoi anche attivare la fornitura gas, senza sconti ma con un prezzo interessante bloccato a 0,55€/Smc e con costi di gestione pari a 96 euro l'anno.

Cambiare fornitore è istantaneo: ti basterà scegliere la fornitura che preferisci (luce oppure luce e gas insieme), inserire i tuoi dati, effettuare le verifiche necessarie su numero ed email e poi attendere che Engie completi il passaggio di fornitura, compresa la disdetta al vecchio fornitore. L'intera procedura non prevede alcuna interruzione del gas o dell'energia elettrica.

A proposito, un dettaglio non da poco riguarda il fatto che l'energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili e non dovrai pagare nessun sovrapprezzo per questo. Scegliendo Engie, insomma, risparmi sulla bolletta e fai del bene all'ambiente.

Configura il piano

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy: l'offerta scade oggi!
Tech

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy: l'offerta scade oggi!
Con Octopus Energy stop agli aumenti di luce e gas per un anno
Tech

Con Octopus Energy stop agli aumenti di luce e gas per un anno
Babbel a prezzo da outlet: 50% di sconto sul piano di 12 mesi
Tech

Babbel a prezzo da outlet: 50% di sconto sul piano di 12 mesi
Promo Kena Mobile: 300 giga in 5G su rete TIM con minuti e SMS a 5,99€ al mese
Tech

Promo Kena Mobile: 300 giga in 5G su rete TIM con minuti e SMS a 5,99€ al mese