Gli Special Days di Engie tagliano il prezzo della luce e puoi bloccarlo per un anno

Per affrontare le fluttuazioni di un mercato energetico sempre più soggetto alla delicata situazione internazionale, gli Special Days Luce di Engie arrivano decisamente al momento giusto. Attivando il piano tariffario Energia PuntoFisso 12 mesi potrai bloccare il prezzo della materia prima luce e del gas per un anno e soprattutto avere uno sconto proprio sulla luce, pagandola ancora meno rispetto al solito.

I dettagli dell'offerta

Di cosa parliamo? Di un vero e proprio sconto su un piano tariffario di per sé già molto conveniente. Scegliendo la tariffa monoraria luce, quindi uguale a tutte le ore del giorno e della settimana, pagherai soltanto 0,1162 €/kWh (invece di 0,1253 €/kWh) con costi di gestione scontati a 72 euro l'anno invece di 84. Una tariffa bassissima, ma hai tempo fino al 22 aprile 2026 per attivarla.

Se vuoi puoi anche attivare la fornitura gas, senza sconti ma con un prezzo interessante bloccato a 0,55€/Smc e con costi di gestione pari a 96 euro l'anno.

Cambiare fornitore è istantaneo: ti basterà scegliere la fornitura che preferisci (luce oppure luce e gas insieme), inserire i tuoi dati, effettuare le verifiche necessarie su numero ed email e poi attendere che Engie completi il passaggio di fornitura, compresa la disdetta al vecchio fornitore. L'intera procedura non prevede alcuna interruzione del gas o dell'energia elettrica.

A proposito, un dettaglio non da poco riguarda il fatto che l'energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili e non dovrai pagare nessun sovrapprezzo per questo. Scegliendo Engie, insomma, risparmi sulla bolletta e fai del bene all'ambiente.

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