Gli identificatori decentralizzati sono uno standard Web

Il W3C (World Wide Web Consortium) ha reso noto che gli identificatori decentralizzazioni (DIDs, Decentralized Identifiers) hanno raggiunto la prima versione definitiva e sono divenuti finalmente uno standard ufficiale per il Web.

Cos'è un identificatore decentralizzato?

Si tratta fondamentalmente di un identificatore privo di ambiguità che può essere associato a qualsiasi tipo di soggetto, ad esempio un dispositivo, un prodotto, un'organizzazione, una località, un concetto e persino una persona.

Ciascun identificatore fa riferimento ad un documento contenente i contenuti crittografati e i metadata che permettono di controllare l'identificatore stesso.

Un'altra caratteristica di questo tipo di identificatori riguarda il fatto che essi sono verificabili, ciò però è possibile senza la necessità di un registro centralizzato.

Di conseguenza i soggetti identificati potranno utilizzarli per tenere sotto controllo le proprie informazioni online con maggiori livelli di sicurezza e privacy.

Portabilità degli identificatori decentralizzati

Per avere un'idea del funzionamento degli identificatori decentralizzati è possibile fare riferimento all'evoluzione dei numeri telefonici associati ai dispositivi mobile. Inizialmente infatti questi ultimi erano posseduti dai provider e "affittati" agli utenti.

Succedeva quindi che i consumatori fossero costretti a cambiare il proprio numero ogni volta che sceglievano un nuovo fornitore di telefonia mobile, solo con l'avvento della portabilità tali recapiti sono divenuti effettivamente proprietà dei rispettivi titolari.

Nello stesso modo gli identificatori decentralizzati vengono creati dai soggetti che li possiedono e sono sotto il loro controllo. Possono essere così "portati" da un servizio all'altro mantenendo la loro indipendenza dalle decisioni di provider e grandi aziende.

Ambiti di applicazione

Gli ambiti di applicazione di questi nuovi standard sono numerosi, si va infatti dalla possibilità di accedere a piattaforme governative a tutte le procedure che prevedono una verifica di identità o dell'età, dall'identificazione certa dei prodotti a quella dei loro produttori fino alla gestione di credenziali per l'accesso a documentazione personale come, per esempio, i titoli di studio conseguiti.

Per l'esistenza degli identificatori decentralizzati non verrà mai creato un ente deputato ad emetterli, di conseguenza la loro titolarità sarà garantita sempre e solo agli utenti finali.