Gli auricolari perfetti per ogni attività sono Huawei e sono scontati su Amazon

Gli HUAWEI FreeBuds 5i offrono un'esperienza di ascolto di alta risoluzione, certificati Hi-Res Audio Wireless, con una risposta in frequenza più ampia per un suono ad alta risoluzione proveniente da fonti audio HD. Supportano molteplici equalizzazioni, garantendo un'esperienza personalizzata per adattarsi a diversi stili musicali.

La cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB ti permette di selezionare liberamente la modalità di cancellazione del rumore tra Ultra, Generale e Comodo, adattandola all'ambiente circostante, che sia un aeroporto affollato, una stazione della metropolitana o una tranquilla casa. La migliorata cancellazione del rumore AI distingue le voci umane dal rumore ambientale, garantendo una comunicazione chiara.

Con un'impressionante autonomia, gli auricolari offrono fino a 28 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica e consentono fino a 4 ore di riproduzione audio con soli 15 minuti di ricarica. Sono comodi, compatti e resistenti ad acqua e polvere, con una riduzione dell'11% in dimensioni e peso rispetto alla versione precedente. Certificati IP54, puoi utilizzarli in qualsiasi momento della giornata.

Grazie alle connesse versatili, gli HUAWEI FreeBuds 5i possono collegarsi contemporaneamente a due dispositivi, gestibili facilmente tramite l'app HUAWEI AI Life. I comandi touch intuitivi semplificano il controllo degli auricolari, permettendoti di gestire la tua musica e le chiamate senza estrarre il telefono ogni volta.

Su Amazon è possibile acquistare, in queste ore, gli auricolari bluetooth Huawei scontati dell'11% e venduti al costo finale di 79€.