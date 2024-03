Gli Auricolari bluetooth Jabra PIU' AMATI dagli sportivi in SVENDITA su Amazon

Se sei alla ricerca di cuffiette top di gamma, abbiamo quello che fa per te! Grazie alle Offerte di Primavera, oggi su Amazon gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 8 Active sono disponibili a soli 149 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile, la promozione è irripetibile!

Jabra Elite 8 Active: funzionalità e modalità di utilizzo degli auricolari

Gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 8 Active sono resistenti a polvere, acqua e sudore. In più hanno un design compatto senza alette che, grazie a Jabra ShakeGrip, li fa restare fermi nell’orecchio.

Vantano un audio eccellente con cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva (ANC) che filtra i rumori di fondo. La modalità HearThrough fa sentire ciò che ti circonda, mentre i 6 microfoni sono perfetti per chiamate chiare ovunque.

Il suono è impeccabile in qualsiasi occasione grazie agli altoparlanti da 6 mm con Audio spaziale Dolby Audio. Anche l'autonomia è elevatissima così da utilizzarli per l'intera giornata senza preoccupazioni: ogni auricolare offre fino a 8 ore di autonomia, che possono diventare 32 ore nella custodia. In più la ricarica rapida permette di ricaricarli in pochissimi minuti per averli sempre pronti all'uso.

La connessione è solida e stabile: puoi collegare le cuffiette al tuo Smartwatch in un attimo e ascoltare la tua musica mentre corri. In più è possibile il passaggio istantaneo tra 2 dispositivi con Bluetooth Multipoint.

Oggi gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 8 Active sono disponibili su Amazon a soli 149 euro con uno sconto del 10%. Approfittane il prima possibile, la promozione è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.