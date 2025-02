Glance lancia shopping con AI su schermata blocco con Google

Glance, popolare piattaforma di schermata di blocco, con oltre 300 milioni di utenti attivi al mese su Android, ha ricevuto un nuovo supporto da Google. La piattaforma ha anche annunciato di aver collaborato con Google Cloud per sfruttare i modelli AI di Big G per portare un'esperienza di intelligenza artificiale avanzata a milioni di smartphone in tutto il mondo. L'azienda sta lavorando a una nuova e avanzata versione della piattaforma Glance, che "migliorerà e arricchirà le esperienze utente sulle schermate di blocco degli smartphone e sugli schermi TV ambientali", utilizzando l'intelligenza artificiale. Ciò significa che le persone saranno in grado di accedere a notizie, sport, giochi, shopping, ecc. direttamente dalla schermata di blocco. Alimentando oltre 450 milioni di smartphone in tutto il mondo, la piattaforma ha anche lanciato una funzionalità di shopping AI nella schermata di blocco.

Glance: come funziona la nuova esperienza AI di shopping

Nell'ambito del suo impegno verso l'intelligenza artificiale, Glance ha introdotto una nuova esperienza di acquisto basata sull'intelligenza artificiale. Utilizzando i modelli AI e Vertex AI di Google, la funzionalità consente agli utenti di caricare un selfie o una foto dalla loro galleria. L'intelligenza artificiale analizza quindi il loro stile e le loro preferenze, generando immagini personalizzate che mostrano come potrebbero apparire con prodotti diversi. Ciò potrebbe aiutare gli utenti a prendere decisioni di acquisto istantanee direttamente dalle loro schermate di blocco.

Naveen Tewari, fondatore e CEO di InMobi & Glance ha affermato nel blog ufficiale: "La nostra conoscenza combinata, le capacità di intelligenza artificiale e l'esperienza posizionano in modo unico Glance per offrire il livello successivo di esperienze basate sull'intelligenza artificiale per gli utenti di smartphone, supportate da modelli aziendali validi come commercio e pubblicità". L’azienda sta attualmente testando "Glance AI" negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di migliorare sia le schermate di blocco degli smartphone sia l'esperienza dello schermo ambientale della TV. L'azienda prevede infine di lanciare Glance AI in India nei prossimi mesi.