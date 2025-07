GitHub rinvia l'eliminazione della Command Palette dopo le proteste degli utenti

Introdotta in anteprima nel corso del 2021, la Command Palette di GitHub è uno strumento molto apprezzato dagli sviluppatori per la sua capacità di rendere più rapida e intuitiva la navigazione all'interno della piattaforma. Attraverso la combinazione di tasti Ctrl + K consente di accedere ad una barra di ricerca intelligente che suggerisce delle azioni contestuali come per esempio clonare un repository o modificare una pull request. Il tutto tramite tastiera ed evitando dei lunghi passaggi nei menu.

La Command Palette GitHub (per ora) non sarà deprecata

Quasi una settimana fa i portavoce di GitHub avevano annunciato l'intenzione di deprecare la Command Palette a causa del basso utilizzo registrato. Tale decisione aveva scatenato però una forte reazione da parte della community di sviluppatori che ha criticato la scelta sottolineando come una funzionalità rimasta in anteprima, e disabilitata di default, non possa vantare numeri di utilizzo elevati.

Molti utenti hanno poi evidenziato come la Command Palette sia divenuta ormai insostituibile nei loro flussi di lavoro e hanno ritenuto ingiusto eliminare una feature solo per la sua scarsa adozione. Specie se poco pubblicizzata.

Alla fine hanno vinto gli utenti

Di fronte alle proteste GitHub ha deciso di fare un passo indietro annunciando di aver rinviato a tempo indefinito la deprecazione della Command Palette. In un aggiornamento sul proprio blog, e in un thread dedicato, l'azienda ha ammesso di aver sottovalutato l'importanza dello strumento e che i dati di utilizzo raccolti non rispecchierebbero il suo valore reale per la community. GitHub ha così dichiarato di voler rivalutare l'approccio alla navigazione della piattaforma ascoltando i feedback ricevuti dagli utenti.

Almeno per il momento, quindi, la Command Palette resterà disponibile e questa decisione è stata già accolta con entusiasmo dagli utenti. GitHub ha però lasciato intendere che nel prossimo futuro la situazione potrebbe cambiare. Ad oggi non vi sarebbe alcuna garanzia che la Command Palette sia destinata a diventare una caratteristica permanente del servizio.