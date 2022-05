Giornata Mondiale della Password: 20% di sconto su LastPass

Il prossimo 6 maggio è la Giornata Mondiale della Password. Una ricorrenza che serve a ricordarci l'importanza di utilizzare una password sicura ed efficace quando registriamo un account online. Chiavi di accesso troppo semplici o comuni sono infatti una delle prime cause di violazioni informatiche a danno degli utenti, in particolare se queste vengono riutilizzate per tutti i profili. In occasione della Giornata, LastPass – un ottimo tool ricco di funzioni utili alla protezione delle proprie informazioni private in rete – offre uno sconto del 20% per l'acquisto dei piani “Premium” e “Families”.

Come archiviare e proteggere le proprie password con LastPass

La dashboard è il cuore pulsante di LastPass in cui vengono conservate tutte le password, suddivise per account e sempre a tua disposizione. Al suo interno è possibile anche salvare tutti i dati di pagamento e spedizione, che LastPass inserirà automaticamente nel momento in cui farai un acquisto online. È inoltre presente un comodo generatore integrato, in grado di creare lunghe password casuali per proteggerti dall'attacco di malintenzionati sul web.

Le funzionalità di LastPass, però, non si limitano alle sole password. È possibile infatti conservare anche dati sensibili e documenti, ad esempio tessere sanitarie e associative, o altre chiavi di accesso come la password del Wi-Fi. Tutte le informazioni possono essere condivise in modo sicuro e comodo con chiunque. Infine, LastPass è in grado di monitorare il Dark Web e rilevare eventuali violazioni: se le tue informazioni sono a rischio, sarai prontamente notificato.

Acquistando i piani a pagamento “Premium” e “Families”, in offerta al 20% di sconto grazie alla promozione, potrai accedere a vantaggi extra riservati agli abbonati. Fra questi troviamo l'accesso al proprio account da tutti i dispositivi, spazio di archiviazione crittografato, dashboard di sicurezza e sei casseforti individuali e crittografate. LastPass è disponibile anche gratuitamente, seppur limitato e sprovvisto di certe funzionalità; in alternativa, è possibile avviare una prova gratuita dei piani a pagamento per 30 giorni senza alcun impegno né carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.