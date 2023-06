Giocare con PC e XBOX sarà una passeggiata col controller PowerA

Se sei alla ricerca di un controller per il tuo PC o per al tua Xbox Series X o Series S, sei nel posto giusto! Infatti è ora disponibile una GROSSA offerta sul controller cablato con licenza ufficiale XBOX di PowerA.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il controller cablato per PC ed Xbox Series X|S a soli 24,78€, con un 29% di sconto sul totale e un risparmio per te di oltre 10,00€!

PowerA per XBOX: il miglior controller a prezzo budget!

Si tratta dell'alternativa perfetta al controller creato da Microsoft, perché, oltre alla licenza ufficiale, questo controller possiede una qualità e una durabilità ottime, oltre ad un prezzo (come puoi ben vedere) decisamente più basso della versione classica.

L'unica cosa a cui dovrai far fronte è la presenza del cavo di alimentazione, che per utilizzare il controller dovrà sempre essere collegato alla console. Al posto della freccetta a conca, possiede delle freccette tradizionali, mentre per il resto è in tutto e per tutto conforme con i controller classici di questa generazione, forte anche dei quattro tasti centrali. Il controller cablato PowerA per XBOX e PC possiede infine anche una presa per jack da 3,5mm, dove potrete attaccare le vostre cuffie in modo diretto. Un'offerta davvero da non lasciarti sfuggire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.