Gioca o guarda film in FULL HD con refresh a 75Hz con il Monitor Curvo MSI in OFFERTA

Il monitor MSI con schermo da 27 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie alla sua curvatura di 1500R, perfetta sia per il lavoro che per il tempo libero. La risoluzione massima del display è di 1920x 1080, garantendo dettagli chiari e nitidi per l'istruzione, il montaggio video e la visualizzazione di foto.

Le caratteristiche speciali includono uno schermo antiriflesso, regolazione del pivot, regolazione dell'altezza, tecnologia Flicker-Free e un filtro luce blu, tutto progettato per offrire un'esperienza visiva confortevole e priva di disturbi. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura transizioni fluide e reattive per un'esperienza utente ottimizzata.

Il monitor utilizza la tecnologia di connettività wireless, HDMI e USB Tipo C, fornendo opzioni flessibili per collegare dispositivi e sorgenti. Le proporzioni dello schermo sono 16:9, il che garantisce un formato visivo panoramico per un coinvolgimento ottimale.

Le dimensioni del prodotto sono di 10P x 48l x 50H cm, e il supporto consente di regolare l'inclinazione e l'altezza in base alle diverse situazioni, garantendo una comoda posizione di visualizzazione. Inoltre, due altoparlanti integrati migliorano l'esperienza audio, ideali per ascoltare file audio, partecipare a conferenze online o modificare video. Il monitor MSI è certificato TÜV per proteggere la vista degli utenti, offrendo una soluzione affidabile e conforme agli standard di sicurezza visiva.

Amazon, oggi, mette in sconto del 13% per un costo finale di 159,99€ il Monitor MSI Curvo.