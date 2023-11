Gioca in compagnia con Mario Party Superstar IN SCONTO su Amazon

La saga di Mario Party è una serie di videogiochi sviluppata da Nintendo, incentrata su giochi da tavolo virtuali in cui i personaggi dell'universo di Super Mario competono in una serie di mini-giochi divertenti. Oggi su Amazon è presente l'ultimo capitolo della serie, Mario Party Superstar, scontato del 20% per un prezzo finale di 39,99€.

Il party game per eccellenza è ora in sconto!

Mario Party Superstars è un'entusiasmante esperienza di gioco di società per Nintendo Switch che ha fatto il suo debutto il 29 ottobre 2021. Questo titolo è un omaggio ai fan della serie, riunendo cinque iconici tabelloni e una vasta selezione di 100 minigiochi tratti dai primi dieci giochi della saga, da Mario Party a Mario Party 10.

Ogni tabellone offre un'esperienza unica, come la Torta di compleanno di Peach con un piano che si solleva e si abbassa o la Stazione spaziale con un sistema di lancio che può trasportare i giocatori in luoghi inaspettati. I minigiochi sono divisi in cinque categorie, tra cui minigiochi sportivi, di abilità, di fortuna, di collaborazione e di scontro, garantendo divertimento per giocatori da uno a quattro.

Le modalità di gioco includono la classica Partita di Mario Party, in cui quattro giocatori si sfidano per diventare la superstar, e la Partita a squadre, che vede due squadre di due giocatori competere per diventare la squadra superstar.

La modalità Storia offre una serie di sfide per sbloccare nuovi contenuti, mentre la modalità online permette di sfidare giocatori provenienti da tutto il mondo. Mario Party Superstars è un'esplosione di divertimento, unisce il passato glorioso della serie con l'entusiasmo dei giocatori di oggi.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 20% su Mario Pary Superstar che vi permetterà di acquistare il gioco a soli 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.