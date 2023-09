Gioca con una marcia in più col MOUSE GAMING di ASUS ROG in offerta!

Un mouse da gaming è sempre la gioia per chi ricerca allo stesso tempo stile e prestazioni, ma soprattutto è una goduria unica se lo si può acquistare a un prezzo davvero conveniente. Se ci mettiamo di mezzo che stiamo parlando in questo caso di una marca d'élite, allora l'occasione è ancora più ghiotta, come con l'ASUS ROG Gladius II.

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mouse da gaming ASUS ROG Gladius II a soli 34,99€, con uno sconto mostruoso del 42% sul totale, che ti farà risparmiare la bellezza di circa 25€.

Un mouse d'élite a un prezzo bassissimo

Questo gioiello possiede un sensore ottico da 6200 DPI, che ti assicura precisione e velocità nei movimenti migliorando la tua esperienza di gioco. L'utilizzo per ore ed ore potrebbe spaventare, ma grazie alla sua ergonomia con design studiato a pennello e pareti laterali antiscivolo, offre una comodità senza eguali.

Durevolezza infinita con gli switch Omron, con una durata di 50 milioni di clic, che saranno al tuo fianco per molto tempo. Il mouse da gaming ASUS ROG Gladius II ti permette anche di utilizzare il software ASUS Armoury II per modificare le impostazioni del mouse, e rendere davvero unico il tuo dispositivo.

