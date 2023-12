GIOCA COME UN PRO con il Monitor da gaming Asus in MAXI SCONTO su Amazon

Asus è un'azienda leader nel settore delle periferiche informatiche e con una vasta presenza in diversi campi legati al mondo della tecnologia. Oggi, su Amazon, il monitor da gaming di Asus, il TUF, è scontato del 31% per un costo finale di 219,99€.

100€ di sconto sul monitor da gaming Asus

Il monitor ASUS da 27 pollici si presenta come una soluzione eccellente per gli appassionati di gaming, offrendo una combinazione di specifiche di alto livello e tecnologie avanzate. Con una risoluzione WQHD di 2560x1440 pixel e un formato widescreen 16:9, questo schermo garantisce un'esperienza visiva dettagliata e coinvolgente.

La caratteristica speciale di questo monitor ASUS è la sua ampia gamma dinamica, che contribuisce a una riproduzione dei colori più vivida e realistica. La tecnologia di connettività include l'opzione VGA, garantendo flessibilità nella connessione a diverse sorgenti.

Orientato al gaming, questo monitor vanta una frequenza di aggiornamento elevata di 170 Hz, assicurando un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Il tempo di risposta rapidissimo di 1 millisecondo MPRT riduce al minimo il motion blur, consentendo ai giocatori di godere di immagini nitide e senza sfocature durante le sessioni di gioco intense.

Il design elegante in nero si integra bene in qualsiasi ambiente e le dimensioni del prodotto, pari a 69P x 48L x 16H cm, offrono una presenza significativa senza occupare troppo spazio. Lo schermo piatto WLED/VA assicura una visione confortevole da qualsiasi angolazione, ideale per lunghe sessioni di gioco.

Amazon, oggi, applica un mega sconto del 31% sul Monitor da Gaming targato Asus per un costo finale di 219,99€ e un risparmio totale di 100€ sul prezzo di listino. Approfittane subito!

