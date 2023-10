Gioca al massimo del comfort e delle prestazioni con il controller Xbox: MAXI OFFERTA

I controller Microsoft sono dispositivi di input progettati per l'uso con la console di gioco Xbox, ma sono ampiamente compatibili con molte altre piattaforme, tra cui PC e dispositivi mobili. Oggi segnaliamo un'interessante offerta di Amazon su uno di questi device: 20% di sconto per un prezzo finale di 47,99€. I prodotti gaming è difficile che vadano spesso in sconto, perciò, non lasciartelo scappare.

Acquista il controller per Xbox in sconto su Amazon!

Il controller wireless per Xbox ha subito una modernizzazione del design che si traduce in un'esperienza di gioco ancora migliore. Le sue superfici scolpite e la geometria raffinata sono pensate per offrire un comfort superiore durante le tue sessioni di gioco. Questo significa che puoi giocare per ore senza affaticarti e godere appieno dell'esperienza di gioco. Una delle caratteristiche più convenienti è la possibilità di giocare sia in modalità wireless che utilizzando il cavo USB-C incluso nel pacchetto. Questo ti dà la flessibilità di scegliere la modalità di connessione che preferisci.

Il D-pad ibrido e le texture presenti su grilletti, paraurti e fondello ti aiutano a mantenere una precisione eccezionale durante il gioco, consentendoti di rimanere sempre sul bersaglio. Con l'app Accessori Xbox, puoi personalizzare ulteriormente il controller. Puoi rimappare i pulsanti e creare profili personalizzati per adattare il controller alle tue preferenze di gioco. Infine, il controller è dotato di un jack audio da 3,5 mm, il che significa che puoi collegare qualsiasi auricolare compatibile per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immersiva. In sintesi, il controller wireless per Xbox offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza di gioco.

Amazon mette in offerta il controller per Xbox applicando uno sconto del 20% per un prezzo d'acquisto finale pari a 47,99€.

