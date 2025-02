Gioca ai tuoi videogiochi preferiti senza lag con la fibra di Aruba

Gli appassionati di videogiochi conoscono bene l'importanza di una connessione veloce e allo stesso tempo stabile per ottenere un'esperienza di gaming appagante. Purtroppo, sono ancora numerosi i casi in cui i gamer si ritrovano a perdere una sfida diretta con il loro avversario di turno per colpa della caduta di Internet o a causa di un rallentamento improvviso.

Ecco perché la scelta di una connessione performante è alla base di un gaming online senza lag. Tra i migliori servizi in questo senso segnaliamo la fibra di Aruba, in grado di soddisfare le esigenze dei videogiocatori più incalliti: in questi giorni, tra le altre cose, è in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 24,90 euro, con zero costi di attivazione.

La promozione, valida fino al 21 aprile, si riferisce all'offerta base, che prevede una velocità fino a 1 Gigabit/s in download. In più, ogni cliente Aruba può mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi una volta all'anno, così da non dover pagare la connessione quando non la si utilizza (funzionalità Stop&Go).

Giocare online senza lag con la fibra di Aruba

La velocità in download fino a 1 Gigabit/s di Aruba fibra offre ai gamer italiani un'esperienza di gaming senza interruzioni e con una bassa latenza, per tempi di risposta dunque più rapidi (una discriminante importante nei giochi di azione e corse). E se in famiglia la passione per i videogiochi è condivisa, grazie a una fibra così performante si possono evitare i rallentamenti che spesso e volentieri si verificano quando vi sono più dispositivi connessi alla stessa rete Internet.

Un ulteriore vantaggio riguarda poi i tempi ultra-rapidi di download degli aggiornamenti, che consentono ai giocatori di concentrarsi unicamente sui loro titoli preferiti. Infatti, minore è il tempo perso per completare l'aggiornamento di un videogioco, e maggiore sarà quello dedicato invece al gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.