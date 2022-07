GIMP, tutorial in italiano in OFFERTA

L'alternativa più popolare ad Adobe Photoshop è GIMP: si tratta di un ottimo software di grafica e fotoritocco, che offre al tempo stesso qualità, tanti strumenti e diverse funzionalità. Se non possiedi una licenza Adobe e hai bisogno di un'alternativa altrettanto valida, ma gratuita e open source, GIMP è ciò che fa per te. Se sei capitato su questa pagina significa che sei alla ricerca di un tutorial in italiano per imparare ad utilizzare il programma al meglio, partendo dalle basi: oggi ti segnaliamo un ottimo videocorso in offerta che non devi lasciarti sfuggire se vuoi muovere i tuoi primi passi tra finestre e pennelli di GIMP.

CG ACADEMY, scuola di formazione che si occupa di computer grafica e che può vantare quasi 8.000 studenti sulla piattaforma Udemy, ha messo a punto il “Corso di GIMP per principianti”, strutturato in 11 lezioni on-demand e ad accesso illimitato. Cosa significa? Che il corso può essere seguito in qualsiasi momento, quante volte vuoi e dai dispositivi che preferisci, compresi tablet, smartphone o smart TV.

Le lezioni sono a loro volta suddivise in due sezioni. Nella prima imparerai i fondamenti della fotografia per apprendere i concetti prima di intervenire digitalmente sull'immagine. Nella seconda, invece, inizierai a studiare le basi del programma con efficacia e professionalità. Man mano che proseguirai, imparerai sempre più nozioni e funzionalità del programma, dagli effetti al fotoritocco fino alla correzione del colore.

Non sono necessari particolari requisiti per partecipare al corso, se non saper fare un uso minimo di un computer e installare GIMP. Grazie alla promozione a tempo limitato, puoi ottenere il “Corso di GIMP per principianti” in offerta al prezzo speciale di 16,99 euro: clicca qui se vuoi essere indirizzato alla pagina dedicata e accedere allo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.