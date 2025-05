Giga a volontà e prezzo mini: ecco le offerte Lyca Mobile da non perdere

Se ogni mese controlli il credito e ti sembra sempre troppo poco, probabilmente potresti pensare di cambiare il tuo attuale operatore. Ma non uno a caso: parliamo di Lyca Mobile, che non solo è super conveniente, ma è anche una delle opzioni più furbe in circolazione per chi vuole tanto… pagando poco.

Solo 5,99€ al mese per ben 150GB di internet, più minuti e SMS illimitati e pure 8GB di roaming UE per non restare a secco nemmeno in vacanza. Tutto con rinnovo automatico, così non devi nemmeno ricordarti di ricaricare.

Super smart e tante opzioni per chi vuole di più

Per gli affamati di giga: quelli che guardano serie anche mentre cucinano o fanno la fila alla posta, c’è anche la Italy Pink, la versione "turbo" dell’offerta base. Con solo 1€ in più, ti porti a casa 200GB, minuti, SMS e 9GB in UE. Insomma, se vivi con lo smartphone in mano, questa è decisamente più la tua taglia.

Lyca pensa anche ai più digitali tra noi, quelli che odiano dover cercare una graffetta per cambiare la SIM o peggio, perderla nei meandri dello zaino. Puoi infatti scegliere la eSIM, quella virtuale che si installa direttamente sul telefono e ti fa dire addio a plastica e scocciature. Attivazione super rapida, zero stress. E per chi ha il cuore (o i contatti) all’estero, Lyca propone anche piani internazionali pensati per chi ama chiacchierare senza confini. Se hai parenti, amici o colleghi sparsi per il mondo, è una manna dal cielo: telefoni senza preoccuparti della bolletta che esplode. Lyca Mobile ha sempre l’offerta giusta: prezzi bassi, giga abbondanti, chiamate infinite e la comodità di gestire tutto online. Se stai ancora pagando troppo per il tuo piano attuale… beh, forse è arrivato il momento di voltare pagina. E cliccare su Lyca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.