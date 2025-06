Giga, 5G e zero sorprese: perché Iliad Flash 220 è l’offerta dell’estate

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia (e la possibilità) di riposare, viaggiare e divertirsi. Per vivere pienamente questa stagione scegli l’ultima offerta FLASH 220 di Iliad. A soli 9,99€ al mese hai 220 Giga di traffico, minuti e SMS illimitati e il 5G incluso. Ovunque andrai (anche all’estero), con Iliad hai tutto quello che ti serve per rimanere in contatto con familiari e amici ed essere sempre connesso.

Un’offerta ideale per l’estate ma che vale per sempre

Iliad FLASH 220 è l’offerta dell’estate per almeno tre motivi. Innanzitutto perché è completa tra Giga, minuti e SMS illimitati, traffico roaming (13 GB) e la possibilità di chiamate illimitate anche in più di 60 Paesi all’estero. C’è poi la dimensione del 5G. Con Iliad non hai accesso a uno standard tecnologico, ma a una connessione più veloce e un segnale più stabile e capillare. Questo si converte in un utilizzo dello smartphone nettamente migliore.

E poi, tratto caratteristico di Iliad, c’è la stabilità dei prezzi. Iliad FLASH 220 non è un’offerta solamente per l’estate. Una volta attivata offerta il piano tariffario rimarrà sempre quello e anche tornati dalle vacanze avrai sempre 220 Giga di traffico in 5G con minuti e SMS illimitati sempre a 9,99€ al mese.

Se tutto questo non ti ha ancora convinto ricorda anche che inclusi nell’offerta Iliad FLASH 220 ci sono i servizi Mi richiami, l’hotspot (per usare al meglio i Giga di traffico), la segreteria telefonica, la tecnologia VoLTE per navigare e chiamare contemporaneamente e l’assenza, per le chiamate, dello scatto alla risposta. Una volta attivata l’offerta valuta la possibilità di avere anche la fibra ottica ultraveloce di Iliad a casa tua approfittando dello sconto per averla a 29,99€ al mese per sempre.

Passa ora a Iliad e attiva l’offerta FLASH 220: regalati un’estate di libertà all’insegna del riposo e del divertimento. Ovunque andrai, porta con te tutti i vantaggi di Iliad FLASH 220.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.