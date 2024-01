Getty Images lancia nuovo servizio GenAI per gli utenti iStock

Getty Images ha annunciato al CES 2024 un nuovo servizio che sfrutta i modelli di intelligenza artificiale addestrati sulle librerie di fotografie e video iStock di Getty per generare nuove immagini e opere d’arte concesse su licenza. Chiamato Generative AI di iStock, il servizio, alimentato in parte dalla tecnologia di NVIDIA. Come ricorda la stessa Getty, questo è stato anche progettato per evitare la generazione di prodotti, persone, luoghi o altri elementi protetti da copyright. Generative AI di iStock è disponibile in 75 lingue. Inoltre, può modificare immagini, generarne di nuove ed essere integrato con app e plug-in esistenti tramite un'API. Il costo di tale servizio è di 15 dollari ogni 100 immagini generate.

Getty Images: generare immagini con l’AI, ma attenzione alla violazione del copyright

Il lancio di Generative AI di iStock, il secondo strumento GenAI di Getty, arriva mentre il dibattito sul copyright sull'intelligenza artificiale si infiamma. I modelli GenAI, che “imparano” da miliardi di esempi di opere per generare testi e immagini simili a quelle create da mano umana. Inoltre, tendono a rigurgitare quegli esempi quando sollecitati in modi particolari (ad esempio i falsi poster Disney generati dal chatbot di Microsoft). Ciò è problematico nei casi in cui gli esempi sono protetti da copyright e il creatore del modello non ha ottenuto il permesso (o non ha pagato) per utilizzarli. Alcune aziende che sviluppano app GenAI sostengono di essere protette dalla dottrina del fair use, almeno negli Stati Uniti. Ma è una questione che difficilmente verrà risolta presto.

Nell'ultimo anno circa, gli artisti hanno intentato una causa contro Stability AI, Midjourney e DeviantArt. Questi sostenengono che i modelli rilasciati dalle società violano i loro diritti d'autore formandosi sulle opere degli artisti e generando risultati nei loro stili. Dall’altro lato, Getty Images ha citato in giudizio Stability AI per aver presumibilmente copiato ed elaborato milioni di immagini e metadati associati di proprietà di Getty nel Regno Unito. Alcuni di fornitori di tali servizi ha iniziato a offrirsi di pagare le spese legali dei clienti implicati in cause legali sul copyright derivanti dall’uso degli strumenti GenAI. Anche l’intelligenza artificiale generativa di iStock ha una politica in questo senso, presumibilmente come ultima risorsa. Come ha affermato Getty Images, le con licenza generate di Generative AI by iStock vengono fornite con una copertura legale di 10.000 dollari.