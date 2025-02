Gestisci più account social da un'unica piattaforma con Vista Social

Al giorno d'oggi i social rivestono un ruolo essenziale per aziende, creator e social media manager, tanto che rientra ormai nella normalità avere più di un account tra Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X (ex Twitter) e altre piattaforme di social media. Ciò però porta ad una gestione spesso caotica e dispendiosa in termini di tempo, dal momento che ci si ritrova a dover gestire singolarmente ogni account.

Una soluzione a questo problema arriva da Vista Social, un software basato sull'intelligenza artificiale che consente di gestire più account social da un'unica piattaforma. Puoi provarlo gratis per 14 giorni, con accesso completo a tutte le funzionalità del piano selezionato. Al termine poi della prova, il costo parte da 39 dollari al mese per il piano Standard.

Gestire più account social da un'unica piattaforma con Vista Social

Il software AI Vista Social aiuta a gestire più account social contemporaneamente tramite la stessa piattaforma, in modo così da non dover passare di continuo da un'app all'altra. Ad esempio, si possono collegare gli account di Instagram, Facebook, X, TikTok, LinkedIn e altri ancora.

E siccome ogni social media ha il suo linguaggio, con questo software si è in grado di personalizzare i propri contenuti per ogni singolo account. Nello specifico ciò significa quindi riuscire ad adattare formati, testi e hashtag in automatico senza dover intervenire manualmente per la creazione di un post diverso per ogni social.

Allo stesso tempo, permette di rispondere ai commenti e ai messaggi provenienti da più account in un unico spazio. Si tratta di una funzionalità molto utile, sia perché aiuta a trovare nuovi commenti sia perché va a migliorare in modo sensibile quella che è l'interazione con il pubblico.

Come già indicato ad inizio articolo, Vista Social offre una prova gratuita di 14 giorni ai nuovi iscritti, durante la quale possono provare tutte le funzionalità della piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.