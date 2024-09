Gestisci le spese in sicurezza con la carta prepagata di ING

La carta prepagata di ING associata al Conto Corrente Arancio, disponibile nelle versioni Light e Più, è ottima per tanti motivi. Parlando del conto, è particolarmente apprezzato per la flessibilità e per i numerosi servizi gratuiti inclusi. Vediamo tutto nei dettagli.

Scopri i vantaggi della carta prepagata di ING

Per chi è alla ricerca di un conto corrente conveniente, Conto Corrente Arancio Più offre una serie di servizi. Il canone mensile può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione. Oltre alla prepaid, il conto include anche la carta di debito con prelievi di contante gratuiti sia in Italia che in Europa.

Un altro punto di forza è la Carta di Credito Mastercard Gold, senza canone annuale. Questa carta è ultrasicura e molto comoda per effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici.

Il Conto Corrente Arancio Light rappresenta un’alternativa altrettanto vantaggiosa per coloro che preferiscono un conto corrente senza canone mensile fisso, ma con alcune commissioni per operazioni specifiche. Anche in questo caso è inclusa la carta di debito con prelievi che costano 0,95€, mentre i bonifici istantanei costano 2€. Però, i bonifici SEPA fino a 50.000€ sono gratuiti, così come i pagamenti tramite F24, MAV e RAV. Insomma, questo conto online è molto flessibile per coloro che non usano spesso il conto.

Insomma, la banca mette a disposizione due soluzioni di conto per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. La carta prepagata di ING unisce sicurezza e versatilità, diventando compagno indispensabile per la gestione delle spese quotidiane.

